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Банк России заявил о неизбежности нового кризиса. Что он имел в виду?

Алексей Заботкин
Алексей Заботкин. Иллюстрация: Пресс-служба ЦБ

«Кризис еще не начался, но ЦБ уже тут как тут. И… начинает палить из всех орудий. Например, с энтузиазмом задирать ставку. Только это не те инструменты, чтобы по-настоящему от кризисов предохранить».

#ЦЕНТРОБАНК#КРИЗИС#НОВОСТИ

Следующий кризис неизбежен, заявил зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин на конференции «Ренессанс капитала». Он отметил, что ЦБ на этот случай имеет необходимые инструменты поддержки экономики и населения.

Текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных, но когда кризис закончится, их необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально. Кроме того, эти меры останутся у нас в арсенале, и если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом, — сказал Заботкин (цитата по ТАСС).

Ключевая ставка ЦБ, которая с 15 июня составляет 5,5%, находится на целесообразном уровне, соответствует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике, и поэтому ее ужесточение минимально повлияет на решения Центробанка, добавил зампред. 

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Комментарий Заботкина вызвал некоторый резонанс, хотя в его словах важнее не сообщение о неизбежности нового кризиса, а то, что у ЦБ есть инструменты для борьбы с ним, считает профессор ВШЭ, президент инвестгруппы «Московские партнеры» Евгений Коган.  

Мне наш ЦБ иногда напоминает того товарища, который всегда предпочитает давать сдачу первым. Кризис еще не начался, но ЦБ уже тут как тут. И… начинает палить из всех орудий. Например, с энтузиазмом задирать ставку. С другой стороны, логично: за экономический рост ведь не ЦБ отвечает…. А так господин Заботкин абсолютно прав. Инструментов у ЦБ хватает. Только это не те инструменты, чтобы по-настоящему от кризисов предохранить. Те, правильные инструменты, увы, в другом месте находятся, — прокомментировал он.

 
Автор: Андрей Пермяков
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