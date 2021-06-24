Банк России заявил о неизбежности нового кризиса. Что он имел в виду?

«Кризис еще не начался, но ЦБ уже тут как тут. И… начинает палить из всех орудий. Например, с энтузиазмом задирать ставку. Только это не те инструменты, чтобы по-настоящему от кризисов предохранить».

Следующий кризис неизбежен, заявил зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин на конференции «Ренессанс капитала». Он отметил, что ЦБ на этот случай имеет необходимые инструменты поддержки экономики и населения.

Текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных, но когда кризис закончится, их необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально. Кроме того, эти меры останутся у нас в арсенале, и если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом, — сказал Заботкин (цитата по ТАСС).

Ключевая ставка ЦБ, которая с 15 июня составляет 5,5%, находится на целесообразном уровне, соответствует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике, и поэтому ее ужесточение минимально повлияет на решения Центробанка, добавил зампред.

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Комментарий Заботкина вызвал некоторый резонанс, хотя в его словах важнее не сообщение о неизбежности нового кризиса, а то, что у ЦБ есть инструменты для борьбы с ним, считает профессор ВШЭ, президент инвестгруппы «Московские партнеры» Евгений Коган.