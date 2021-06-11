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Центробанк резко повысил ключевую ставку — до 5,5% годовых. И допустил ее дальнейший рост

Центробанк резко повысил ключевую ставку — до 5,5% годовых. И допустил ее дальнейший рост
Автор фото: Фотобанк Moscow-Live. Иллюстрация: www.flickr.com

Повышенное инфляционное давление и завершающееся восстановление экономики может привести к еще большей инфляции и необходимости повысить ключевую ставку в ближайшем будущем, подчеркнул регулятор.

#ЦЕНТРОБАНК#НОВОСТИ
ЦБ РФ объявил о повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых. Регулятор обосновал резкое повышение тем, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее ожидаемого — это привело к росту инфляции выше прогноза. Спрос расширяется сильнее, чем возможности по наращиванию предложения, что приводит к усилению роста цен на мировых товарных рынках.
 
Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. По оценкам ЦБ на 7 июня, годовая инфляция выросла до 6,15%. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, подчеркнул регулятор.
Устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, — говорится в сообщении.
По оценке Центробанка, российская экономика вернется к докризисному уровню уже в II квартале 2021 г.
 
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Автор: Андрей Пермяков
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