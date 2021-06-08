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Инфляция в России достигла пика за пять лет. Сильно дорожают продукты и стройматериалы

Инфляция в России достигла пика за пять лет. Сильно дорожают продукты и стройматериалы
Иллюстрация: fincult.info

Последний раз годовой индекс потребительских цен превышал 6% осенью 2016 г. Сейчас наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на продукты питания. Существенно подорожали также строительные материалы.

#ИНФЛЯЦИЯ#НОВОСТИ

В мае 2021 г. годовая инфляция в России превысила 6% впервые с 2016 г., следует из сообщения Росстата. Выше 6% инфляция поднималась последний раз в октябре 2016 г. Сейчас индекс потребительских цен на товары достиг 7,05% к показателю годовой давности, продуктовая инфляция достигла и вовсе 8,07% годовых.

В мае сильнее всего подорожали овощи: свекла — на 35,3% к апрелю, капуста белокочанная — на 25,2%, морковь — на 18,8%, картофель — на 15,4%, лимоны — на 12,8%, лук — на 11,3%. Вместе с тем цены на помидоры снизились на 8,3%, на огурцы — на 7,9%.

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В мае сильно подорожали строительные материалы:  ДСП — на 16,1%, доски и металлочерепица — на 10,2%, еврошифер — на 5,8%. Цены на легковые автомобили, шины, велосипеды и мотоциклы выросли на 1,1-2,2%.

На фоне роста инфляции Центробанк постепенно повышает ключевую ставку в 4,25%: в марте — на 25 базисных пунктов, в апреле — на 50 б.п., до 5%. Скачок инфляции заставит регулятора повысить ставку минимум на 50 б.п. и на заседании 11 июня, уверен профессор ВШЭ Евгений Коган.

Автор: Андрей Пермяков
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