Сергей Гуриев — о перспективе дефолта в России, цифровом финансовом рабстве и инвестициях

Могут ли зомби-компании обрушить мировую экономику, кому нужны отрицательные ставки, при каких условиях стоит инвестировать в российские облигации и в российский индекс — мнение экономиста.

Сергей Гуриев, экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук (Sciences Po), рассказал о перспективах восстановления мировой экономики после ковида, цунами банкротств и будущем цифровых валют.

Американский фондовый рынок находится на максимуме. Во многом его «тащат» вверх технологические компании и платежные системы. Какова вероятность, что их ценные бумаги в ближайшем будущем станут высокорисковыми?

— Это невозможно прогнозировать из-за неопределенности. В противном случае я бы сказал: давайте хеджироваться от падения цен на акции технологических компаний, поставим на рост реального сектора.

Для технологических компаний прошлый год был замечательным, поскольку, работая дома на удаленке, все активно потребляли онлайн-услуги. Неудивительно, что стоимость их акций выросла. С другой стороны, все акции выросли в цене из-за низких процентных ставок. Важно понимать: когда глава ФРС Джером Пауэлл начнет повышать процентную ставку, все акции — технологических компаний и компаний реального сектора — подешевеют.

По мере открытия экономики спрос будет переходить от цифровых компаний к реальным. Частично это уже заложено в цены на акции. Если процесс пойдет быстрее, реальный сектор будет зарабатывать больше, и его акции подорожают. Но предсказать что-либо сейчас крайне сложно, поскольку на ситуацию влияют темпы вакцинации, распространение новых штаммов и их резистентность к вакцинам.

Одним из побочных эффектов мягкой монетарной политики Центробанков стало распространение зомби-компаний, у которых процентные платежи по займам превышают прибыль. Может ли это привести к масштабной катастрофе, наподобие кризиса 2007 г.?

— Этот сценарий должен нас всех тревожить. В прошлом году правительства западных стран решили, что из-за пандемии бизнес попал в сложное положение, и решили ему помочь. В результате был заморожен нормальный для рыночной экономики процесс креативного разрушения, когда одни фирмы закрываются, а новые получают доступ к освободившимся рабочим рукам и капиталу. В 2021 г. он может ускориться. В Европе даже используют словосочетание «цунами банкротств». Если инфляция выйдет из-под контроля и Центробанки начнут повышать процентные ставки, такие компании «посыплются».

Мировые регуляторы — ЕЦБ, ФРС, ЦБ РФ и другие — заявляют о внедрении собственных цифровых валют в ближайшей перспективе. Как это отразится на глобальной финансовой системе?

— На фоне пандемии правительства увеличили расходы. По этим долгам придется платить, так что в ближайшие годы умение собирать налоги станет еще важнее, чем сейчас. Государства усилят контроль над транзакциями в цифровом поле, чтобы бороться с преступностью — терроризмом, отмыванием денег, уходом от уплаты налогов, а все Центробанки создадут цифровые валюты.

Помимо контроля за налогами мировые регуляторы заинтересованы в возможности назначать отрицательные процентные ставки. Поясню: когда вы кладете в ячейку пачку наличных, вы обеспечиваете себе нулевую процентную ставку. Если на вашем цифровом счете лежит $1 тыс., ЦБ может забрать из них $50 в качестве комиссии за ведение счета в течение года — и вы получите минус 5%.

Расплачиваться наличными будет все труднее. В некоторых странах их уже практически нет в обращении. Однако при переходе на цифровые деньги возникает вопрос о праве человека на частную жизнь. С одной стороны, купюру в 500 евро могут украсть. Кстати, в Европе их называют русскими, потому что ими расплачиваются только наши сограждане. С другой, на купюре не написано, что она принадлежит именно вам. Таким образом, «формат» наличных денег позволяет защитить право на частную жизнь. Что с ним будет при введении цифрового евро, пока неясно.

Кроме того, предстоит решить, что будет с банковской системой. Ведь, если у каждого гражданина будет цифровой счет в ЦБ, остальные банки лишатся депозитов.

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Эмиссия денег помогает формировать инфляцию, без которой мир погрузится в дефляцию, и глобальная экономика рухнет. Сохранится ли эмиссия при переходе на цифровые валюты?

— Безусловно. Благодаря цифровизации «печатать» деньги станет проще и дешевле, а устанавливать отрицательную процентную ставку легче. Отрицательная процентная ставка побуждает людей тратить больше. Представим, что вы держите деньги на цифровом счете в ЦБ. При отрицательной процентной ставке вы, скорее всего, решите: лучше я куплю квартиру или телевизор. Не думайте, что без «бумаги» нельзя печатать деньги. Можно, и еще быстрее!

О санкциях в отношении России: возможен ли тотальный запрет на российский госдолг? Чем это чревато? Могут ли европейцы отключить нас от системы SWIFT?

— Вопросы, связанные с санкциями, лучше адресовать не экономистам, а политикам в Кремле. Если государство продолжит действовать агрессивно за пределами своих границ, новые санкции возможны. Западные политики не стремятся их вводить, однако если они не будут реагировать на те или иные действия России, собственные избиратели их не поймут.

Я допускаю введение эмбарго на внешний и внутренний долг России. Это приведет к понижению курса рубля по отношению к доллару и евро. Эмбарго на импорт нефти прямо сейчас вряд ли введут, но Европа будет покупать ее все меньше. В ближайшие десять лет развитые страны, как и Китай, перейдут на возобновляемые источники энергии, поэтому мировой рынок нефти будет сжиматься.

Что касается отключения системы SWIFT, западные страны могут предпринять шаги в этом направлении.

Госдолг России один из самых маленьких в мире, он перекрыт золотовалютными резервами. Значит ли это, что мы защищены от дефолта образца 1998 г., а инвестиции в отечественные ОФЗ абсолютно надежны?

— В 1985 г. у Советского Союза не было большого госдолга, тем не менее в 1991 г. он оказался банкротом и нигде не мог привлечь деньги. Не стоит думать, что страна с неустойчивыми институтами не может обанкротиться. Вполне может. Поэтому инвесторы по всему миру предпочитают инвестировать под минус 1,5% в Европе, а не под положительные проценты в России.

В ближайшие годы у России нет риска дефолта — госдолг низкий, бюджет сбалансированный, есть суверенный фонд. Но я могу представить сценарий, в котором на горизонте десяти лет российское государство обанкротится. Например, если цены на нефть упадут.

В чем хранить сбережения — евро, доллары, цифровые активы?

— Скажу понятные и очевидные вещи. Есть безопасные инструменты, которые во время кризисов дорожают. Американский доллар и американские облигации, например. Можно также обратить внимание на йены и швейцарские франки. Однако необходимо помнить: когда глобальные экономики восстанавливаются, эти инструменты дешевеют.

Если планируете выйти на пенсию в России, логично сберегать накопления в рублевых активах. Верите, что в России не будет дефолта? Инвестируйте в российские облигации. Верите, что в российских компаниях нет проблем с корпоративным управлением, и российские голубые фишки относятся с уважением к своим акционерам? Вкладывайте деньги в российский индекс. Я этого советовать не могу.

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Цены на недвижимость растут. Стоит ли в нее вкладываться?

— Рост цен на недвижимость и на Западе, и в России обусловлен снижением процентных ставок. Любой актив, который в будущем может принести доход (к примеру, от аренды), дорожает при низких ставках. Когда российские власти начинают субсидировать ипотеку, цены на недвижимость немедленно повышаются. Уберите субсидию, повысьте ставку по ипотеке — и цены пойдут вниз, поскольку спрос на недвижимость снизится.

Важно помнить, что недвижимость — очень неликвидный актив: стоит дорого, продается долго. Однако если вы планируете после ухода на пенсию жить в России, то в долгосрочной перспективе, возможно, это лучший рублевый актив. Хотя есть риски…

Резюмирую: реальность, в которой мы живем сегодня, отличается от той, в которой мы жили два года назад. И через год все опять изменится. Я считаю, что Европа и Америка будут вакцинированы в этом году, это обеспечит им открытость экономики. Остальной мир будет вакцинироваться еще долго. В развивающихся странах ситуация катастрофическая. С учетом текущих темпов вакцинации можно предположить, что в России этот процесс займет еще несколько лет.

С учетом этих «вводных» предсказать, как будет устроена мировая экономика, крайне сложно. Считается, что она будет восстанавливаться по букве «K»: некоторые страны пойдут вверх, а другие — вниз. Как инвестировать в ситуации неопределенности? Только выбирать сценарий и делать на него ставку.

Как профессор могу сказать, что лучшая инвестиция — в человеческий капитал, в образование. Этот актив не страдает от действий центральных банков, и обеспечит вам достойную зарплату и интересную работу.

Материал подготовлен на основе интервью Сергея Гуриева на канале «Деньги не спят».

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