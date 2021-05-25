Чем приготовление борща схоже с инвестированием — Владимир Бобряшов

Наш мир все больше «закапывается» в долг, особенно его долларовая часть. За время пандемии страны влили в экономику цунами денег. Какие компании станут бенефициарами этих изменений и вырастут в цене?

Владимир Бобряшов, региональный директор General Invest в Екатеринбурге:

— В инвестировании есть масса интересных вещей — выбор правильного объекта, анализ, построение модели. Однако, если провести аналогию с приготовлением борща, мы обнаружим, что все это — лишь специи. Основа борща — качественный бульон, основа инвестирования — понимание того, за что вы будете вознаграждены, вложившись в тот или иной проект. На фондовом рынке инвестору платят за принятие риска, который другие люди по разным причинам принимать не хотят или считают премию за него недостаточной.

Мы фокусируемся на американском фондовом рынке, поскольку он самый важный на планете. Российский рынок полностью зависит от него и от аппетитов международных инвесторов. Сейчас американский рынок находится на максимуме. Несмотря на взлеты и падения, он не отклонялся от текущих значений больше чем на 2%.

Текущая макроэкономическая ситуация благоприятна для инвесторов: начиная с международного финансового кризиса 2008 г., было напечатано огромное количество денег. Наш мир все больше «закапывается» в долг, особенно его долларовая часть. Американские монетарные власти выпускают все больше денег. Это способствует росту цен на финансовые активы.

Инвестору надо лишь выбрать инструмент, соответствующий его готовности к риску, ожиданиям по доходности и ликвидности, и двигаться в этом тренде. Пандемия этот тренд укрепила, мы считаем, что он сохранится и продолжит подталкивать финансовые активы вверх.

Каким образом растущая денежная масса влияет на инфляцию? Будет ли стоимость финансовых активов расти? Отреагируют ли на изменения монетарные власти? — ключевые вопросы инвесторов сегодня. Чем выше инфляция, чем больше денег в системе, чем активнее эти деньги охотятся за приносящими доход финансовыми активами, тем выше цены на последние. Если монетарные власти снизят предложение денег, увеличив процентную ставку, спрос на финансовые активы снизится. Но пока руководство ФРС не собирается сворачивать программу стимулирования экономики.

Фокус инвестирования — на традиционные компании

По подсчетам аналитиков, программы стимулирования центральных банков достигли показателей, сопоставимых с периодом после Второй мировой войны. За короткий срок в мировую экономику влили цунами денег.

Очевидно, основными бенефициарами происходящих изменений станут так называемые традиционные компании, которые хорошо себя чувствуют во время роста бизнес-цикла. Мы рекомендуем покупать их ценные бумаги. Речь идет о банках, предприятиях энергетического сектора и тех, кто производит что-то реальное. Инфляция подталкивает увеличение стоимости всех основных сырьевых товаров. Сейчас мы находимся лишь в начале этого супер-цикла, впереди — дальнейший рост.

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В мире инструментов с фиксированной доходностью (облигаций) нет смысла покупать длинные выпуски. На рынке достаточно спекулятивных коротких выпусков с приемлемой доходностью. Надо лишь их поискать. На развивающихся рынках есть активы, которые приносят неплохую доходность в долларах и евро. Прекрасный вариант для инвестирования представляют собой дивидендные акции США.

Технологический сектор, который был драйвером фондового рынка и определял движение на индексе, потихонечку «остывает» вместе с ростом инфляционных ожиданий. Сейчас рынок вознаграждает инвесторов, вложившихся в менее популярные и хайповые компании, чем Microsoft и Apple.

Так стоит ли обращать внимание на акции последних? Опыт показывает, что торговля по уровням и попытки угадать рынок не приводят к хорошим результатам. На инвестиционном рынке нет священного грааля: никто не знает с точностью 100%, какие акции надо покупать в моменте. Основа инвестирования — готовность взять риск и покупать ценные бумаги компаний с хорошим будущим и тех, что недооценены в данный момент, но, возможно, будут оценены.

К примеру, в октябре прошлого года, как только начали появляться позитивные новости по созданию вакцин, мы начали инвестировать в компании из серьезно пострадавших во время пандемии секторов. Поскольку понимали, что они могут стать бенефициарами открытия экономики. В последние месяцы 2020 г. ценные бумаги этих игроков начали приносить хорошую доходность.

Однако важно помнить, что инвестор вряд ли получит вознаграждение, если просто купит акции всех недооцененных компаний без разбора. Необходим грамотный анализ.

Мы ожидаем, что 2021 г. будет хорошим для всех рисковых активов, и считаем, что инвестиции в акции сегодня оправданы.

Колонка подготовлена на основе выступления Владимира Бобряшова на форуме по управлению личными финансами, организованном DK.RU.

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