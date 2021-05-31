Виктор Немихин: «Самые успешные инвесторы — «спящие» и умершие

Хотите получить 60% годовых? Покупайте лотерейные билеты. Доходность в 11% и более могут принести инвестиции в ценные бумаги. Как на них не погореть и можно ли обогнать рынок?

Колонка подготовлена на основе выступления на Форуме по управлению личными финансами, организованном DK.RU.

Виктор Немихин, независимый финансовый консультант:

— В 2017 г. Нобелевскую премию по экономике получил профессор Чикагского университета Ричард Талер — за исследования в области поведенческой экономики. Он доказал, что зачастую люди принимают финансовые решения иррационально, а инвесторы действуют под влиянием эмоций и настроения.

Процесс принятия финансовых решений у нас в голове можно визуализировать в виде весов, где на одной чаше лежат цели, мечты и желания, а на другой — финансовые возможности. Людям далеко не всегда удается достичь состояния равновесия, иначе сотовые телефоны не покупались бы в кредит.

Чтобы выстроить отношения с деньгами, можно сформировать персональный финансовый план — пошаговую стратегию достижения финансовых целей, в которой учтено текущее материальное положение человека и предусмотрено использование определенных инвестиционных инструментов. Финансовых целей не так много: здоровье и помощь близким, образование (свое и детей), покупка крупных вещей (квартира, машина), обеспеченная старость — накопления, которые позволят сохранить привычный уровень жизни после завершения трудовой деятельности. Остановимся на последней и посмотрим, как ее достичь.

Согласно данным соцопроса, проведенного в 2019 г., жители Свердловской области хотели бы получать на пенсии ок. 60 тыс. руб. в месяц. Представим мужчину в возрасте 40 лет, который выйдет на пенсию через 25 лет. Его цель — жить на процент от капитала. Предположим, что консервативная доходность на тот момент составит 4,5% годовых. Не будем учитывать в расчетах инфляцию, поскольку не можем предсказать ее уровень.

При таких вводных за 25 лет он должен накопить 16 млн руб.: 60 000*12 (мес.)/4,5% =16 000 000 руб.

В настоящий момент у него есть 1 млн руб., и он готов направлять на финансирование цели 17 тыс. руб. в месяц. Чтобы через 25 лет получить 16 млн руб., ему необходимо использовать финансовые инструменты, обеспечивающие доходность в 11% годовых.

Если расчет показал, что вам нужно 60% годовых, единственный инструмент, который я могу предложить — лотерейный билет. Для получения доходности в 6–7% годовых подойдет банковский депозит. Но, как правило, людям нужно не меньше 11%.

Есть ли альтернатива инвестированию? Самый убедительный ответ на этот вопрос мы получим, изучив, как обесценились деньги из-за инфляции за последние 10 лет.

Риски инвестирования

О рисках говорят все, но не все понимают, что это такое. Условно безрисковый инструмент — депозит (на графике он обозначен зеленым цветом), поскольку вклады на сумму до 1 млн 400 тыс. руб. застрахованы АСВ. Используя его, вы всегда точно знаете, сколько у вас денег.

Другой финансовый инструмент (обозначен синим цветом) обеспечивает 16% годовых. В этом случае появляется веер возможности: ваш капитал может вырасти на какую-то величину или уменьшиться. Эта величина — отклонение от прогнозируемой доходности — и является риском финансового инструмента.

Доходность напрямую связана с риском — таков закон экономики, и его нельзя обойти. Если хотите получать доходность, придется покупать риск. Если не готовы рисковать, не стоит рассчитывать на доходность.

Инвестиция или спекуляция?

Определимся с терминами. Инвестиция — это история win-win: вы вкладываете деньги в некий актив, который в перспективе должен вырасти в цене, и кто-то ими пользуется. При спекуляции вы покупаете что-то сейчас в надежде продать дороже завтра. По сути, это игра, включаясь в которую необходимо четко понимать, в чем ваше преимущество и кто находится на противоположной стороне стола. Поскольку там может оказаться серьезный хедж-фонд, который зарабатывает на активной спекуляции и управлении и располагает значительными ресурсами (программисты, суперкомпьютеры и пр.).

Есть ли смысл спекулировать? На графике представлена динамика фондового индекса S&P 500 в 2015-2019 гг. и двух хедж-фондов. Ни один из фондов не обогнал индекс.

В годовом послании инвесторам миллиардер Уорен Баффет, контролирующий холдинговую компанию Berkshire Hathaway, дал совет: если у вас нет квалификации и инвестиционного опыта, не стоит гоняться за акциями, которые могут дать наибольший рост, лучше вложите деньги в индексный фонд с низкой комиссией. В своем завещании Баффет распорядился, чтобы его супруга вложила 10% средств в краткосрочные гособлигации, а 90% — в фонд на индекс S&P 500 с минимальными издержками. В качестве такого фонда он предложил Vanguard.

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Можно ли обогнать рынок?

Да, на коротком промежутке времени, если приобрести акцию, которая вырастет больше рынка. Рассмотрим, возможно ли это при долгосрочном инвестировании для формирования пенсионного ресурса.

На графике представлены результаты хедж-фондов за 15 лет. Он показывает, что лишь немногие хедж-фонды смогли обогнать соответствующий индекс:

5% хедж-фондов, специализирующихся на крупных компаниях роста;

8% хедж-фондов, специализирующиеся на всех крупных компаниях;

21% фондов стоимости;

14% фондов недвижимости.

Вероятность того, что частный инвестор на длительном промежутке времени достигнет лучших результатов, чем обладающие значительно большими ресурсами хедж-фонды, представляется довольно низкой.

Стратегии управления инвестиционными портфелями

Инвестиционный портфель — это некий набор ценных бумаг разного вида, разного срока действия и разной степени ликвидности, принадлежащий одному инвестору и управляемый как единое целое. В зависимости от состава он может быть консервативным, с малой долей риска и доходностью, приближенной к доходности депозита; умеренным — направленным на оптимальное соотношение доходности и рисков; и агрессивным — это высокодоходный портфель с большой степенью риска.

Чем дольше вы инвестируете, тем выше вероятность положительного исхода и достижения ожидаемого результата (см. график). Так, инвестируя в акции малой капитализации в течение года, вы можете получить 60% убытка или 150% прибыли. При увеличении срока до пяти лет — 30% убытка и 50% прибыли. За 20-летний период инвестирования убыток вы не получите и, скорее всего, заработаете 20% прибыли.

Схожий сценарий — при покупке акций крупной капитализации и государственных облигаций. По трежерис — долговым бумагам правительства США, выпускаемым Казначейством, убыток невозможно получить в принципе.

Нужно ли риск-профилирование?

И в Европе, и в США инвесторы проходят риск-профилирование перед началом работы на фондовом рынке. Наш ЦБ РФ тоже озабочен этим вопросом.

Кому и зачем нужен риск-профиль? В первую очередь он необходим самому инвестору: заполнение соответствующей анкеты позволит понять, насколько он толерантен к риску, каким образом поведет себя в сложной ситуации. Толерантный к риску человек относительно спокойно переживет просадку, даже докупит что-то в этот момент и, возможно, получит прибыль, когда рынок восстановится. Не толерантный к риску инвестор начнет паниковать, продаст бумаги и получит убыток.

Резюме: высокодоходные портфели с большой степенью риска подходят далеко не всем.

Риск-профилирование — не панацея, поскольку такие анкеты люди заполняют, пребывая в комфортных условиях. Как поведет себя инвестор, когда его портфель на глазах «похудеет» на 18%, никто не знает. Но, увы, иного способа узнать, как человек воспринимает риск, просто нет. Анкета риск-профилирования формирует хотя бы некоторое представление о том, как человек будет себя вести в стрессовой ситуации.

Кстати, как показало одно исследование, самыми прибыльными оказались счета спящих (забывших пароли) и умерших инвесторов. Таким образом, главный враг инвестора зачастую он сам.

Источник инфографики: презетация Виктора Немихина.

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