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В Екатеринбурге пройдут рейды по торговым центрам и общественному транспорту

В Екатеринбурге пройдут рейды по торговым центрам и общественному транспорту
Иллюстрация: DK.RU

Городские власти вновь активизируют работу по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах. В регионе растет число заболевших Covid-19.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании оперштаба анонсировал новую волну проверок общественного транспорта и торговых центров. Контролеры будут проверять соблюдение масочного режима в общественных местах.  

Использование масок в закрытых пространствах подтвердило свою эффективность. Эпидемиологическая ситуация в целом по России остается неблагополучной, поэтому контроль за ношением масок на транспорте и в торговых комплексах города будет усилен, — сказал мэр.

Кроме того, Алексей Орлов напомнил о вакцинации. По информации областного Минздрава, на сегодняшний день первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 204,8 тыс. жителей Екатеринбурга, вторым компонентом — 171,2 тыс. человек.

На фоне роста заболеваемости в Свердловской области снова вводят ограничения. Губернатор региона Евгений Куйвашев объявил об отмене массовых мероприятий, больницы возвращают к работе с заразившимися Covid-19. Кроме того, стало известно о случае заболевания коронавирусом в загородном лагере «Красная горка» под Каменском-Уральским.

Заболел один ребенок. Контактные были выявлены и, в соответствии с решением органов Роспотребнадзора, были изолированы из коллектива, переведены на карантин. Ситуация стабильная. Завтра смена заканчивается. Будет проведена санитарная обработка помещений. Только после завершения заключительной обработки лагерь примет следующую смену, — рассказали ЕАН в оперштабе.

По последним данным, в Свердловской области выявлено еще 174 новых случая COVID-19. В начале мая 2021 г. в сутки было меньше сотни заболевших.

Автор: Анна Хлебникова
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