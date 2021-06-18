Екатеринбургский режиссер снял психоаналитический детектив по повести Зощенко

Премьера психоаналитического детектива, снятого в Екатеринбурге с участием местных актеров, состоится 19 июня. Позже картина, которую отметили на Московском кинофестивале, выйдет в широкий прокат.

В Екатеринбурге в субботу, 19 июня, состоится премьера фильма режиссера Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария», снятого по произведению Михаила Зощенко. Картина уральского режиссера уже успела получить награду на Московском кинофестивале, пишет JustMedia. Продюсер фильма Дмитрий Воробьев уверен, что у него будет «большая фестивальная судьба». Премьера картины состоится в Ельцин Центре.

Фильм снят по мотивам повести «Перед восходом солнца». Действие разворачивается в Алма-Ате в 1943 году, главным героем становится молодой садовод, который возрождает лечебный сорт яблок и расследует странное преступление. Алексей Федорченко рассказывает, что несколько раз возвращался к произведению Михаила Зощенко, но долго не мог придумать, «как это сделать»: «Я сразу подумал, что это кино».

В жанре психоаналитического детектива режиссер показывает в фильме не только судьбу советского писателя Зощенко, но и эпоху в целом. Картину снимали в Екатеринбурге, с участием уральских актеров, главные роли сыграли Константин Итунин и Илья Белов. Работа над фильмом велась с 2017 года.

В широкий прокат картина выйдет в июле, форматы показа пока не утверждены. Кинокартина, по словам режиссера и продюсера, появится на многих российских и зарубежных площадках.

Напомним, в начале недели стало известно, что в регионе могут быть вновь отменены массовые мероприятия. Однако Ночь музыки, намеченная на 25-26 июня, все же состоится.

Также на 1 июля в регионе намечено торжественное открытие «Эрмитажа-Урал», выставочная площадка начнет работу с выставки французских живописцев.