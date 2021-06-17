В Свердловской области из-за COVID отменят массовые мероприятия

Власти приняли окончательное решение об отмене нескольких массовых событий. Под запрет попали общегородской выпускной и Сабантуй. События должны были пройти в конце июня.

Выпускной для ребят, окончивших 11-е классы, должен был пройти в «Екатеринбург-ЭКСПО» 25 июня. Планировалось, что вечер будет вести Тимур Родригез, а развлекать ребят — рэпер Мот. В общей сложности на празднике ждали более 3000 выпускников. Однако сегодня городские власти приняли решение об отмене мероприятия — об этом сообщили в мэрии.

Решение пока не оформлено официально, но уже принято. Ждем документы, — уточнил пресс-секретарь главы Екатеринбурга Вадим Чернопенев.

Отметим, о возможной отмене общегородского выпускного стало известно неделю назад. 10 июня замгубернатора Александр Высокинский сообщил, что на этом настаивает Роспотребнадзор.

Мы планировали провести единый школьный выпускной офлайн — эпидситуация позволяла. Но на заседании оперштаба во вторник получили новую статистику Роспотребнадзора: за неделю заболеваемость выросла на 5%. Санитарные врачи предлагают отказаться от массовых мероприятий со школьниками. Думаю, резонно. Нужно поберечь детей, поэтому такой вопрос мы поднимем. Это будет непростое решение, но здоровье важнее, — приводил DK.RU слова чиновника.

Об отмене еще одного массового события — Сабантуя — ранее не говорилось. Мероприятие должно было пройти 26 июня на территории загородного клуба «Белая лошадь» в Кадниково. Сегодня организаторы сообщили о том, что планы изменились.

Национальный культурно-спортивный праздник Сабантуй-2021 в Свердловской области перенесён в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Такое решение принял оргкомитет мероприятия, основываясь на рекомендации Роспотребнадзора. Напомним, праздник плуга традиционно проводится с мая по июль. О новой дате проведения мероприятия оргкомитет сообщит дополнительно, — написал оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в своем телеграм-канале.

Отметим, что с 25 на 26 июня в Екатеринбурге должно пройти еще одно массовое событие — Ночь музыки. В «доковидном» 2019-м мероприятие собрало рекордное число посетителей — более 300 тыс. человек. В прошлом году из-за пандемии событие перенесли на сентябрь, показатели посещзаемости упали почти вдвое — до 170 тыс. зрителей. При этом более 2 млн человек смотрели трансляции с площадок в онлайне.

В этом году организаторы планировали сделать масштабное событие. Пока об его отмене или переносе власти не говорят. Но события могут развиваться по питерскому сценарию: 16 июня, когда в городе проходил матч сборной России на Евро-2020, особых ограничений не было, а сегодня власти ввели ряд ограничений на работу общепита и развлекательных заведений.

Между тем вчера в своем инстаграм-аккаунте губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал свердловчан еще раз собраться с силами:

Заболеваемость снова растёт. Нужно ещё раз собраться с силами, вспомнить о масках и дезинфекторах, о том, что лучше лишний раз остаться дома. Привиться. Хоть мы и в самые сложные времена старались двигаться, завершить начатые проекты, дать старт новым. Но к прежней жизни мы не вернёмся, пока полностью не победим вирус. Это дело, в котором мы все должны поучаствовать, — написал губернатор.

Подписчики это высказывание восприняли как намек на новое ужесточение режима.

Отметим, что на Среднем Урале действительно за последние недели снова выросла заболеваемость Covid-19. За минувшие сутки выявлено 149 новых случаев, зарегистрировано 14 смертей. При этом число выздоровевших за сутки пока ниже, чем число новых заболевших – 140 человек. Согласно официальной статистике, на 17 июня в Свердловской области болеют коронавирусом 2 521 жителей, напоминает JustMedia.ru.

Рост заболеваемости наблюдается и в других регионах России, в первую очередь — в Москве и Подмосковье. Власти региона уже предприняли ряд мер, которые, по их мнению, способны сдержать скачок заболеваемости.

Так, в Москве ввели режим нерабочих дней на 15-19 июня. Власти нескольких регионов заявили о необходимости обязательной вакцинации персонала предприятий сферы обслуживания, общественного транспорта, торговли, досуговых учреждений, МФЦ, почты и так далее, сообщал DK.RU. В Свердловской области пока о принудительной вакцинации речи не идет. При этом руководство Уральского федерального университета заявило, что при заселении в общежития приоритет будет отдан тем студентам, кто поставил прививку от COVID.