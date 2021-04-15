«Эрмитаж-Урал» начнет работу этим летом с выставки французских живописцев

Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Государственный Эрмитаж сообщили, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» откроется 1 июля 2020 г. Экспозиция для первой выставки уже готовится.

1 июля — знаковый день для открытия нового культурного пространства: именно в этот день в 1941 г. в Свердловск отправился первый эшелон экспонатов Эрмитажа.

Первым проектом, реализованным в отреставрированных залах Дома купца Бардыгина на улице Вайнера, 11, станет выставка французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа – «От романтизма к импрессионизму», сообщает ЕАН. В экспозиции — работы всемирно известных мастеров, таких как Поль Деларош, Элизабет Виже-Лебрен, Орас Верне, Камиль Коро, Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Огюст Роден и другие.

Выставка «От романтизма к импрессионизму» разместится на первом этаже центра «Эрмитаж-Урал», в залах для временных проектов из Государственного Эрмитажа, которые планируется проводить дважды в год, — сообщили в пресс-службе Екатеринбургского музея ИЗО.

Второй этаж займет постоянная экспозиция «Западноевропейское искусство XIV–XIX веков» — многие предметы искусства для этой выставки Государственный Эрмитаж подарил Екатеринбургу в знак благодарности за хранение своих шедевров в годы Великой Отечественной войны. На третьем этаже центра разместится мемориальная экспозиция, посвященная истории эвакуации Эрмитажа в военные годы на Урал.

Напомним, во времена Великой Отечественной войны в здании Музея ИЗО на Вайнера хранилось более 1 млн экспонатов Эрмитажа, которые были эвакуированы из Санкт-Петербурга. После войны часть экспонатов была передана уральскому музею. Сегодня в Эрмитаже выставляется только 8% всех экспонатов, остальные находятся в хранилищах. Чтобы предметы искусства стали доступны зрителям, создаются «филиалы» Эрмитажа. Центры уже открыты в Казани, Амстердаме и Венеции. Должны открыться в Омске, Екатеринбурге, Москве и Владивостоке.

Работы на площадке «Эрмитаж-Урал» вела компания «Атомстройкомплекс», технически объект был готов весной 2020 г. Предполагалось, что первые выставки в новом центре пройдут осенью 2020 г., однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Как рассказывал DK.RU, строительство объекта велось с января 2019 г. Общая площадь здания центра составила 3844,4 кв. м, из них 2150,1 кв. м — площадь реконструируемой части существующего здания Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ), еще 1694,3 кв. м — площадь новой, пристраиваемой, части.

Центр расположился в двух зданиях: в первом будут экспозиции, а во втором — фондохранилище, реставрационные мастерские и классы для проведения лекций и встреч. Проект обошелся городскому бюджету в 500 млн руб., еще 200 млн руб. требовалось для технического оснащения центра. Эти деньги обещал выделить Минкульт.

На площадку около задания выставочного центра у руководства также есть планы. Как рассказал Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств, около здания фондохранилища центра появится культурное пространство, в котором можно будет проводить лекции и смотреть фильмы. Вокруг лектория расположатся пятиметровые деревянные идолы — их привезут из парка Лесоводов России и отреставрируют. Разместятся идолы во дворе фондохранилища, это защитит скульптуры от ветра и положительно скажется на их сохранности.