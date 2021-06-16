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Госпиталь Тетюхина обратился за помощью к Владимиру Путину

Госпиталь Тетюхина обратился за помощью к Владимиру Путину
Иллюстрация: eanews.ru

Из-за конфликта с Минздравом и финансовых разногласий с Корпорацией развития Среднего Урала центр может закрыться. В открытом письме коллектив клиники просит президента вмешаться в ситуацию.

#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

В письме сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) просят президента решить вопрос с государственным заданием для клиники на 2021 год.

Они сообщают, что операции за счет областного бюджета уже давно не производятся и квоты не выделяются. А Минздрав РФ до сих пор не принял решения по плановым объемам эндопротезирований и заявке УКЛРЦ на 2021 год. Хотя центр загружен не более чем на 40% (около 1800 при мощности 4500 эндопротезирований в год), в листе ожидания — около 2 тыс. пациентов, а длительность ожидания помощи составляет от 6 месяцев до 1,5 лет.

Начиная с июля 2021 г. медицинскому центру по доминирующему направлению работы грозит полная остановка, что неминуемо приведет к необратимым последствиям для функционирования всего медицинского комплекса и росту социальной напряженности, — говорится в письме.

Вопрос квот и финансирования начал подниматься еще до смерти основателя госпиталя Владислава Тетюхина. Он считал, что Минздрав намеренно «душит» проект, лишая его денег на проведение операций за счет бюджета. Чиновники в ответ давали понять, что клиника — проект коммерческий и преференций иметь не должна, иначе это ущемит интересы государственных медицинских учреждений.

В мае команда госпиталя попросила губернатора Евгения Куйвашева о встрече без посредников, чтобы обсудить ситуацию не только с квотами, но и с претензиями Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ).

Последняя подала иск к госпиталю на возмещение ранее выданного кредита с процентами — в общей сложности сумма составляет 1,4 млрд руб. В госпитале подчеркивают, что денежная форма расчетов за кредит изначально не была предусмотрена: речь шла о передаче КРСУ 25% акций. Однако КРСУ тормозит процесс передачи акций, требуя вернуть деньги. Руководство клиники говорит, что выплата суммы в 1,4 млрд руб. невозможна — у медцентра просто не хватает для этого заказов.

Напомним, что 98% всех операций в центре выполняется в рамках программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи. Финансирование происходит из двух источников: 75% приходится на ОМС и 23% — на госконтракты. То есть за операции подобного рода в 98% случаев платит государство. Только 2% всех госпитализаций в уникальном центре проводится на коммерческой основе.

Автор: Виктория Говорковская
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