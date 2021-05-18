Команда госпиталя Тетюхина просит Евгения Куйвашева о встрече без посредников

Центр может закрыться через месяц, поскольку так и не получил ни региональных, ни федеральных квот на операции в 2021 г. Вдобавок КРСУ требует с учреждения 1,4 млрд руб.

Объемы медицинской помощи по территориальной программе ОМС закончатся в июне-июле этого года, рассказал директор госпиталя Алексей Щелкунов на встрече с журналистами. Она состоялась 18 мая. Квоты должны были поступить в январе. Пока в центре не знают даже предположительного решения профильных ведомств по этому вопросу. Ситуация становится критической: вскоре операционные будут пустовать.

Встреча с губернатором без посредников нужна команда госпиталя для решения ситуации не только с квотами, но и с претензиями Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ).

Она подала иск к госпиталю на возмещение кредита с процентами — в общей сложности сумма составляет 1,4 млрд руб. После этого руководство сочло возможным передать долю в медклинике областным властям. При этом в госпитале пояснили, что денежная форма расчетов за кредит изначально не была предусмотрена. Однако КРСУ тормозит процесс передачи акций, требуя вернуть деньги. Выплата суммы в 1,4 млрд руб., по уверениям руководства, невозможна — у медцентра просто не хватает заказов для этого.

Напомним, что Корпорация развития Среднего Урала принадлежит правительству региона.

Недавно свердловские чиновники усомнились в финансовой чистоте медучреждения. Они считают, что управленческая команда, которая пришла в клинику после смерти ее основателя Владислава Тетюхина, часть бюджетных средств вывела в офшоры.

На встрече с журналистами начальник юридического отдела госпиталя Елена Изотова прокомментировала эту информацию:

Учредителями АО «Госпиталь ВИТ» являются три зарегистрированные на Кипре компании: «Паренако Холдингз Лимитед», «Инвестстаут Лимитед» и «Стэншоу Лимитед». Однако Кипр не входит в так называемую офшорную зону. Между Россией и Кипром действует международное соглашение, которое было принято во избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы на капитал. И в любой момент Россия может запросить финансовую информацию у Кипра, — рассказала Елена Изотова.

Совладелец госпиталя Дмитрий Тетюхин (сын основателя клиники Владислава Тетюхина) отметил, что сейчас на счетах этих компаний ничего нет, поскольку все средства были вложены в госпиталь.

Конечный бенефициар этих компаний — это Владислав Валентинович. Это были его деньги, которые он получил от продажи акций ВСМПО. Я не знаю, почему он перевел эти деньги на Кипр. Может, так было удобно или ему, или Ростеху. Я не знаю! Но в итоге он вернул их в Россию, в Тагил, инвестировал в строительство медцентра, — заявил он.

Как неоднократно рассказывал DK.RU, из года в год госпиталь Тетюхина оказывается на грани закрытия из-за отсутствия квот. 98% всех операций в центре выполняется в рамках программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи. Финансирование происходит из двух источников: 75% приходится на ОМС и 23% — на госконтракты. То есть за операции подобного рода в 98% случаев платит государство. Только 2% всех госпитализаций в уникальном центре проводится на коммерческой основе.