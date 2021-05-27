Путин против обязательной вакцинации от ковида. Но предупредил о смертельной опасности

«Граждане должны сами понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов».

Президент России Владимир Путин высказался против общеобязательной вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее такие идеи выдвигали на уровне отдельных регионов.

Еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов, — сказал Путин.

Президент назвал российскую вакцину от коронавируса самой надежной и безопасной, подчеркнул, что в стране «созданы все условия» для вакцинации, и призвал россиян «подумать как следует» насчет прививок.

25 мая в Якутии объявили о введении обязательной вакцинации, но после того как СМИ начали массово писать об этом, власти республики уточнили, что речь идет о «массовой», а не «обязательной» вакцинации.

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Мэр Москвы Сергей Собянин на прошлой неделе сказал, что в Москве вакцинированы только 1,3 млн человек из 12 млн жителей, и доля привитых меньше, чем в любом европейском городе. «Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться», — говорил он.