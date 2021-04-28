Bloomberg: в России началась третья волна коронавируса. Правительство это отрицает

Практически полное снятие ограничений и нежелание россиян прививаться привели к третьей волне пандемии, утверждают источники издания. в Кремле ее наличие отвергают.

Неофициальная статистика правительства показывает, что в России фактически началась третья волна коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на двух чиновников, знающих ситуацию. В последние месяцы Кремль оптимистично оценивает динамику распространения болезни, и заявления о том, что пандемия находится под контролем, снизили спрос на вакцину: большая часть населения уже не боится коронавируса.

Все это привело к замедлению темпов вакцинации. Общее число новых случаев заболевания в стране остановилось примерно на уровне 8-9 тыс. в день по сравнению с почти 30 тыс. в декабре. В то же время сейчас в Москве ежедневно регистрируется больше случаев Covid-19, чем в Великобритании. Правительство РФ не вводит новые ограничения, хотя недавно ввело временный запрет на поездки в Турцию и Танзанию, чтобы снизить риски распространения новых штаммов коронавируса. Чтобы снизить темпы распространения болезни, сделали нерабочими и первую декаду мая.

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Еще одна проблема — нежелание россиян ставить вакцину от Covid-19: согласно опросу «Левада-центра», две трети граждан не хотят прививаться. Пока, по словам руководителя оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой, около 12,1 млн человек получили первую дозу вакцины. Тогда как для достижения коллективного иммунитета, в России должно быть 69 млн человек с антителами — либо после вакцины, либо после выздоровления от болезни. Президент Владимир Путин призвал сделать так, чтобы этот порог был достигнут к осени.

В Кремле заявили, что неофициальной правительственной статистики по заболеваемости коронавирусом не существует и что третьей волны пандемии в России нет.