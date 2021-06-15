Стали известны хэдлайнеры ИННОПРОМ-2021

Деловая программа мероприятия будет посвящена актуальным темам промышленной повестки, а спикерами станут руководители органов власти и топ-менеджеры крупнейших компаний.

Выставка пройдет с 5 по 8 июля 2021 г. в Екатеринбурге. Главными выступающими на деловой программе Иннопром-2021 станут: председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, министр экономического развития Итальянской республики Джанкарло Джорджетти, генеральный директор KUKA Systems Геральд Мисс, председатель совета директоров Pirelli Марко Тронкетти Провера, генеральный директор АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель совета директоров ТМК, президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский.

Спикеры обсудят следующие темы: цифровое производство, инновации для промышленности, технологии для городов, новая мобильность, образовательные решения для промышленности.

Странами-партнерами мероприятия выступят Италия, Германия, Франция и Япония.

Напомним, что Иннопром-2021 будет включать в себя не только деловые мероприятия. Так, в дни международной промышленной выставки пройдет крупный музыкальный фестиваль «Безумные дни», который подразумевает круговорот из 100 «коротких» концертов длительностью 40-60 минут от музыкантов из России, Франции и Армении на семи площадках города. Кроме того, пройдет гастрономический Фестиваль уральской кухни, а ресторанами-участниками фестиваля стали: «Гастроли», «Крабы, Гады и Вино», «Kitchen», «Зверобой», «Барборис», бар «SHELEST», загородный ресторан «Kitchen Pine Creek», «ЧаЩа», «CASTOR’KA».

Культурная программа составлена таким образом, чтобы жители и гости региона смогли побывать на знаковых площадках Екатеринбурга и области, окунуться в культуру Урала, «почувствовать» его на вкус, — рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Ранее DK.RU рассказывал о фестивале «Уральская ночь музыки», хэдлайнерами которого станут видные представители бывшего Свердловского рок-клуба — «Агата Кристи», «Смысловые галлюцинации» и Nautilus Pompilius. «Ночь музыки» пройдет 25 июня, в мероприятии, помимо известных музыкантов, примут участие около 400 коллективов из разных городов и стран, в том числе из Англии, Израиля и Германии.