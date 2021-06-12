В рамках «Иннопрома» состоятся концерты и Фестиваль уральской кухни

В дни «Иннопрома» с 5 по 8 июля 2021 г. на площадках города пройдут концерты, спектакли, выставки. Что можно будет посмотреть и где побывать — на DK.RU.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 2010 г. На этой площадке закладываются основы промышленной политики страны. Около 80% посетителей выставки — профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. Кроме деловой программы выставка включает культурные и гастрономические мероприятия.

Так, в этом году в дни «Иннопрома» пройдет крупный музыкальный фестиваль «Безумные дни». Он проходит в Екатеринбурге с 2015 г., и наш город — единственный в России, которому создатель, продюсер и художественный руководитель фестиваля Рене Мартен доверил свое празднество. Фестиваль подразумевает круговорот «коротких» концертов длительностью 40-60 минут от музыкантов из России, Франции и Армении. В этом году Екатеринбург ждет 100 концертов на семи площадках.

Также в рамках Иннопрома-2021 пройдет гастрономический Фестиваль уральской кухни. Ежедневно после деловых мероприятий гости выставки смогут отведать блюда уральской кухни, подготовленные специально для мероприятия ресторанами-участниками фестиваля: «Гастроли», «Крабы, Гады и Вино», «Kitchen», «Зверобой», «Барборис», бар «SHELEST», загородный ресторан «Kitchen Pine Creek», «ЧаЩа», «CASTOR’KA». Таким образом организаторы хотят рассказать гостям города об уральской гастрономической культуре.

Культурная программа составлена таким образом, чтобы жители и гости региона смогли побывать на знаковых площадках Екатеринбурга и области, окунуться в культуру Урала, «почувствовать» его на вкус, — рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Условия Фестиваля уральской кухни подразумевают разработать оригинальное меню из трех традиционных уральских блюд и комплимента от шеф-повара.

Один из важнейших моментов — это смысловая составляющая каждого блюда. Тут главное не только вкус, но и подача, история каждого угощенья. Попробовать фестивальное меню можно будет со 2 по 16 июля, — отметил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Михаил Васильев.

Подробнее о мероприятиях и участниках выставки можно узнать на событийном портале Свердловской области.

Напомним, что в рамках выставки «Иннопром» на дискуссионной сессии «Объекты культурного наследия в стратегии комплексного развития территорий», инвесторы и органы власти обсудят проекты конкурса «ОКН project: ревитализация объектов культурного наследия». Конкурс подразумевает привлечение внимания бизнеса к объектам культурного наследия Свердловской области, которых насчитывается более 1700 в нашем регионе.

Содержать все объекты наследия за свой счет является невыполнимой задачей для любого государства, — отмечает заместитель главного редактора журнала «Мир искусств», кандидат исторических наук, Владимир Синицын.

Ранее DK.RU рассказывал о фестивале «Уральская ночь музыки», хэдлайнерами которого станут видные представители бывшего Свердловского рок-клуба — «Агата Кристи», «Смысловые галлюцинации» и Nautilus Pompilius. «Ночь музыки» пройдет 25 июня, в мероприятии, помимо известных музыкантов, примут участие около 400 коллективов из разных городов и стран, в том числе из Англии, Израиля и Германии.