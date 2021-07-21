Дмитрий Постников, ЕЦРП: «60% тех, с кем мы работаем, за 2020-й увеличили свои обороты»

«В 2020-м, когда рынки падали, мы запустили акселератор, благодаря которому производственники смогли здорово увеличить оборот. У многих компаний он превысил 30% за полгода. И это в пандемию!»

С Дмитрием Постниковым, директором «Екатеринбургского центра развития предпринимательства» (ЕРЦП), DK.RU беседовал в прошлом году — в марте, как раз накануне всеобщего локдауна. Тогда еще никто не знал, с чем придется столкнуться бизнесу, озвучивались оптимистичные планы о том, как господдержка поможет производственникам вырасти в пять раз.

Как сегодня можно сравнить ваши ожидания и реальность? Какую-то часть прошлогодних планов удалось осуществить? Ведь в разгар пандемии у многих предпринимателей было настроение вообще завязать с бизнесом. Что происходит сейчас?

— В марте-апреле прошлого года в предпринимательской среде действительно был шок. Многие компании были вынуждены приостановить деятельность. К нам сыпались звонки, в голосах — паника: что? как? Мы, как могли, успокаивали. Способы использовали разные. Во-первых, подключились к горячей линии Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей: там звонившим рассказывали обо всех налоговых льготах, о том, где и как получить помощь, какие бумаги для этого нужны и так далее. Во-вторых, мы быстро открыли интернет-магазин, где любая компания могла выставить на продажу защитные средства от COVID: маски, обеззараживающие средства. Этим мы здорово помогли нашим производителям.

Когда разговаривали с вами в прошлом году, у вас были большие планы на проект развития производственных инициатив ПРО-66: вы искали производственников, готовых к росту, чтобы помочь им площадями, консультациями, кадрами. Что-то вышло из этого или пришлось отложить до лучших времен?

— Мы видоизменили проект в соответствии с актуальными реалиями. Главное, конечно, все основные виды активностей перенесли в онлайн. У нас же планировалось обучение для предпринимателей, лекции, практика. В итоге это все было, и даже с большим размахом, чем думали изначально.

Локдаун помог нам в разработке проекта «Прорыв-онлайн». Это все тот же акселератор для производственных компаний, но с той разницей, что мы смогли привлечь в него партнеров из разных регионов.

Можно подробнее: что это за акселератор, на кого он рассчитан?

— Мы много исследовали рынок, чтобы понять, какие малые и средние компании в большей степени нуждаются в поддержке. Увидели, что основной фокус приходится на стартапы. Как только компания более-менее встала на ноги — к ней теряют интерес. Но среди таких предприятий немало тех, кто хочет развиваться, есть какие-то идеи, амбиции. Однако порой не хватает знаний, ресурсов.

Вот для таких и создан наш акселератор. Войти в него могут производственные предприятия, которые не менее двух лет работают на рынке. Производственная сфера — любая, но есть ограничения по штату: в компании должно трудиться не менее пять человек.

Каким должен быть оборот?

— Это непринципиальная цифра. Гораздо важнее желание расти. Потому что существуют компании, которые достигли определенных показателей, и им нормально.

Нам, к слову, тоже не слишком интересны те, кто хочет лишь чуть повысить планку — скажем, увеличить оборот вдвое. Мы за кратное увеличение! У нас были ребята с оборотом 10 млн руб. — готовы расти, но уперлись в потолок. Мы вместе с ними пробиваем этот потолок, ставим амбициозные цели, меняем мышление.

Это больше слова… Есть какие-то оцифрованные результаты?

— Один из первых результатов — то, что мы осенью 2021 г. запускаем уже третий поток «Прорыва». В первый «Прорыв», по сути экспериментальный, заявились 93 участника, присутствовали по факту 77 предприятий. До финиша дошли 63. У нас жесткие требования, мы не просто вещаем с трибуны — все шесть недель компании активно работают в рамках акселератора, мы даем домашние задания и строго их проверяем. Не выполнил, пропустил занятие — все, дальше не проходишь. Конечно, это нагрузка: в неделю у нас два вебинара плюс один факультатив, плотная домашка. Иногда домашки от участников приходят и в три ночи: чтобы не отправили «в запас», чтобы проходить обучение дальше. Такая у предпринимателей мотивация!

Ну, и результаты в итоге хорошие. Оборот всех предприятий-участников по итогу года составил 4,4 млрд руб., то есть средний чек — 150 млн руб. от предприятия. Более того, мы мониторили результаты наших выпускников до конца года. Средний оборот предприятия поднялся на 34% — и это за шесть месяцев! Когда говорят, что увеличение оборота на 10% за год — много, а тут 34%!

Если говорить о позициях в компании, кто у вас обучается? По сути, это должны быть топ-менеджеры или собственники — иначе отдачи не будет.

— Вы совершенно правы! Мы столкнулись с такой ситуацией на первом «Прорыве». Обучение проходил начальник отдела продаж, ему темы зашли, он с горящими глазами прибегает к собственнику, говорит, давай, мол, сделаем так и так, это даст вот такие-то результаты. Собственник выслушал — и отправил его дальше учиться. А изменений каких-то реальных не было.

В итоге сейчас на «Прорыв» приглашаем только тех, кто реально принимает решения в компании.

Чему именно обучаете?

— Прежде всего — выстраиванию производственных процессов. Повторюсь, мы работаем только с реальным сектором. Производство может быть любым — хоть швейным, хоть пищевым, хоть мебельным или металлургическим: для каждого есть определенные алгоритмы. Мы показываем разные возможности. Кроме того, помогаем выстроить маркетинг, даем реальные инструменты по бережливому производству, по бережливым финансам. Со второй недели обучения за каждым предприятием закрепляется трекер — наставник, который ведет компанию до самого финиша.

Это ведь как работает? Прослушал человек вебинар, получил знания — и тут же идет их внедрять на практике, на своем производстве. И домашние задания — они тоже практические. Это и есть залог успеха: изменения начинаются еще в процессе обучения и под руководством опытных трекеров. На втором акселераторе у нас выпускной работой стала дорожная карта предприятия: она расписана на год-три вперед, это, по сути, план развития — бери и делай.

Вы сказали, что осенью будет третий «Прорыв». Когда был второй и какие результаты у него?

— Второй поток мы запустили в первом квартале 2021 г. В нем финишировали уже 76 производственных компаний с общим товарооборотом на 4,8 млрд руб. Если в первом акселераторе было увеличение за шесть недель на 8,6% товарооборота, то во втором — уже до 13%. Всего за два акселератора мы отхватили порядка 160 предприятий с общим оборотом более 9 млрд руб.

К слову, еще одним результатом «Прорыва» стало создание клуба, в который вошли компании — участники акселератора. Сегодня этот клуб активно функционирует: ребята обмениваются опытом, ездят друг к другу на экскурсии. Недавно вот с такой экскурсией мы посетили предприятие «Техпром». Это одно из передовых производств в области, которые не просто производят уже готовые изделия, но и ведут собственные разработки. У них пол-предприятия — конструкторы и технологи. Поэтому они конкурентоспособны, любой европеец позавидует их оборудованию. Когда такие предприятия общаются между собой в рамках нашего клуба выпускников акселератора, идей возникает еще больше — это радует.

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На третий поток уже набраны участники?

— Набираем прямо сейчас. Чуть более 50 заявок уже есть, но, как показывает практика, к 1 сентября, когда и стартует «Прорыв-3», половина отсеется. Впрочем, я не сомневаюсь, что все бюджетные места мы с легкостью закроем.

То есть в акселератор можно попасть на бюджетной основе и на коммерческой?

— Да, бюджетных мест — 50, коммерческих — еще 10-15. Максимальное количество участников, которых мы можем взять, — 80-90. Иначе выстроить эффективное обучение невозможно.

«Прорыв» — это ведь только часть вашей работы. С какими еще запросами приходят в ЕЦРП?

— Мы предлагаем самую разную помощь. Например, можем способствовать размещению товаров, производимых компанией, на маркет-плейсах — от Озона до Вайлдберриз. Начали сотрудничать с ГУФСИН: сегодня эта структура может предоставить площадки для размещения производств и, естественно, рабочую силу. Тем, кому интересно такое сотрудничество, можем организовать экскурсию — чтобы своими глазами все увидели, оценили возможности. С УрФУ м минпромом сотрудничаем по бережливому производству — для многих это знание будет полезным.

Одна из сильных наших сторон — интеграция с СОФПП: мы работаем как партнеры. То есть любому предприятию мы можем оказать комплексное сопровождение: от помощи в поисках партнеров и заключения контракта до получения льготных займов через фонд, обучение, семинары и так далее.

Большой запрос сегодня на рабочие кадры, причем с высокой квалификацией. COVID наглядно продемонстрировал, что наше будущее — в цифровизации. Я 10 лет назад с усмешкой относился к банку «Тинькофф» — как это можно: обслуживать клиентов без офисов. А сегодня это в порядке вещей, сегодня управление предприятием без цифровизации невозможно. Значит, и кадры надо готовить соответствующим образом — чтобы не просто человек напильником махал, а умел работать на соответствующем оборудовании. Мы провели ряд мероприятий с учебными заведениями — колледжами, техникумами, которые готовят рабочие кадры. Производственники готовы даже платить за обучение таких спецов. Наладить взаимодействие между конкретной компанией и учебным заведением — с этим мы тоже помогаем.

Ваш прогноз по дальнейшему развитию ситуации? Вроде у нас только начал ослабевать режим, как опять рост заболеваемости, опять начали вводить ограничения. Что будет с бизнесом?

— COVID дал толчок развитию рынков. Да, часть предпринимателей — мы говорим сейчас о сегменте малого и среднего бизнеса — не смогли перестроиться и закрылись. Но те, кто оказался более гибким, кто смог взглянуть на ситуацию под другим углом, — они не просто выжили, но и получили развитие.

60% тех, с кем мы работаем, за 2020-й год увеличили свои обороты. Сейчас есть все возможности для роста: рынок очистился, умерли перекупы, промежуточные звенья ушли, с производственниками начинают работать напрямую. Просто бери — и делай. А мы поможем и поддержим. Инструменты для этого есть.

Производственники — это флагман экономики

Валерий Пиличев директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП) Акселератор для производственных компаний «Прорыв» — успешный и очень востребованный продукт. Это подтверждается большим количеством заявок, числом участников — 149 компаний участвовали в двух акселераторах, и результатами, которыми делятся выпускники «Прорыва». Сегодня СОФПП оказывает различные виды поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Однако для производителей товаров, особенно с оборотом до 400 млн руб., нет специализированных программ. Поэтому совместно с Екатеринбургским Центром Развития Предпринимательства запустили этот акселератор для производственников. Компаниям нужен кратный рост и скорость развития. Также мы понимаем, что одно созданное рабочее место в производстве создаёт до девяти рабочих мест в смежных областях — логистике, торговле, упаковке, на транспорте и других. Производственный сектор является ключевым для развития экономики неслучайно: в условиях необходимости импортозамещения и наращивания экспортной деятельности этот сектор своего рода флагман экономики.

Власти Екатеринбурга нацелены на то, чтобы увеличить присутствие на рынке товаров местного производства