«Всё Черноморское побережье местами перегружено». Дефицит отелей привел к перегреву рынка

Нехватка качественных отелей на российском Юге в условиях ограниченного международного авиасообщения привело к бурному росту турпотока, перегреву рынка и росту цен на отдых, признали в Ростуризме.

«Всё Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено», — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью «Известиям». Исправить это можно открытием новых качественных отелей в курортных местах — нужно не менее 20 тыс. современных номеров, говорит она.

Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен, — рассказала Зарина Догузова.

Если количество современных круглогодичных отелей на российском Черноморье кратно увеличится, это поможет за счет конкуренции сформировать предложение, адекватное по цене и качеству. По словам Догузовой, в рамках нацпроекта по туризму планируется льготное кредитование бизнеса на строительство и реконструкцию отелей, и до 2024 г. предполагается создать не менее 20 тыс. номеров в курортных и рекреационных зонах.

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Всего в 2020 г. из-за коронавирусных ограничений россияне не потратили в зарубежных поездках примерно 1,5 трлн руб., и примерно половина этих средств была потрачена на отдых и путешествия в России, добавила Зарина Догузова.

С 15 апреля по 31 мая Оперштаб по борьбе с коронавирусом решил приостановить полеты в Турцию из-за роста заболеваемости в стране, позднее запрет был продлен до 21 июня. Турция — одно из основных мест отдыха россиян, за полтора весенних месяца туда планировали отправиться примерно 500 тыс. человек.