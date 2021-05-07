«Люди поедут в некурортные поселки и выберут «советский» тип отдыха». Цены на море-2021

Очередное закрытие стран курортного направления неминуемо приведет к росту турпотока на российское побережье. Где и на сколько дорожают квартиры и отели в Крыму? Рост минимум 25%, и это не предел.

Ситуация с туризмом по-прежнему сложная, и этим летом множество россиян вновь поедут в отпуск к Черному морю. РБК Недвижимость поинтересовался у экспертов, на каких курортах Крыма цена на аренду недвижимости в сезон растет особенно активно.

В целом стоимость краткосрочного найма загородного жилья на полуострове за год выросла на 20–25%, квартир — на 36%, подсчитали аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

На 25%, с 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. , с апреля 2020 года по апрель 2021-го выросла средняя ставка посуточной аренды дач на полуострове. Рост на 20% наблюдался в сегментах коттеджей и домов в частном секторе — показатели обоих типов недвижимости выросли с 2,5 тыс. до 3 тыс. руб. в сутки. В сегменте городских квартир средняя ставка выросла за тот же период на 36% — с 2,2 тыс. до 3 тыс. руб. за объект в сутки.

Эксперты «Авито» прогнозируют, что высокий спрос и в этом году подстегнет цены, в зависимости от курорта и типа жилья стоимость может вырасти на 20–35% по сравнению с летом 2020.

Согласно подсчетам ЦИАН, с марта 2020 года по апрель 2021-го на крымских курортах максимально выросли цены в Ялте (58%), Алуште (28%) и Севастополе (27%).

Желание собственников квартир заработать на ажиотажном спросе на летнем отдыхе вполне объяснимо в условиях жесткого дефицита альтернатив российским направлениям в 2021 году, — говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. — В условиях полузакрытых границ оказалась не только аудитория семейного пляжного отдыха (те, кто вместо Турции может поехать в Египет или на Черноморское побережье Кавказа), но и те, кто ездил по множеству других туристических направлений. Вполне может повториться ситуация сезона 2020-го, когда близкие к рекордным показатели посещаемости были зафиксированы и в менее популярных туристических местах России — на Алтае, Камчатке, во многих национальных парках.

В риелторской компании «Мир квартир» отмечают, что ставки посуточной аренды на основных крымских курортах за апрель уже заметно выросли. В зависимости от конкретной локации, прирост за месяц составил от 5,9% до 23,6%. Максимальный рост цен зафиксирован в Гурзуфе (23,6%), Алуште (21,4%), Ялте (20,7%), Севастополе (18,8%) и Евпатории (16,2%). Самая низкая ставка посуточной аренды — в Керчи (в среднем, 2,45 тыс. руб. в сутки). Самая высокая — в Гурзуфе (10 тыс. руб.).

Директор офиса «В Ялте» риелторской компании «Миэль» Марина Епифанова отмечает, что рост цен на аренду приведет к росту интереса к небольшим поселкам за пределами популярных курортных зон и спросу на «советский» тип отдыха — с арендой комнат в частных домах, флигелей, переоборудованных цокольных этажей.

Такие объекты чаще всего сдаются через социальные сети или через знакомых, их стоимость не видна рынку. Но они, конечно, дешевле полноценных квартир и домов, — говорит эксперт.

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