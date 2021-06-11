В деле экс-главы МУГИСО стало на десять эпизодов больше

Алексей Пьянков и его экс-заместитель Елена Николаева находятся под подпиской о невыезде. Следствие предъявляет обвинения в хищениях и взятках на полмиллиарда рублей.

Бывшему главе министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексею Пьянкову предъявили обвинение по 15 эпизодам. Он занимал должность с 2012 г. по 2016 г., в апреле которого был задержан правоохранителями по подозрению в коррупционном преступлении.

Источник в Следственном комитете сообщил «Российской газете», что в четверг, 10 июня, Пьянкову и еще десяти подозреваемым предъявили значительно расширившееся обвинение. Если ранее экс-министру предъявляли пять эпизодов получения взяток в особо крупном размере, то теперь к списку прибавились десять преступлений, связанных со злоупотреблением служебными полномочиями и растратами государственного имущества в особо крупном размере.

Источник сообщил, что у следствия есть доказательства того, что «группировка, в которую, кроме собственно министра и двух его заместителей, входили также подчиненные, два адвоката, родственники близкого друга и прочие — действовали с 2012 по 2016-й гг.».

Для реализации преступных схем открывались фирмы-однодневки, использовались офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и в Белизе. Результатом деятельности группы стали многомиллионные хищения и взятки (речь идет приблизительно о полумиллиарде), уничтожение объекта культурного наследия, ограничения прав предпринимателей, — сообщил источник.

Сейчас по решению суда бывший глава министерства и его заместитель находятся под подпиской о невыезде. В течение недели суд вынесет решение о мере пресечения для второго зама.

Накануне DK.RU писал, что у Алексея Пьянкова, ныне председателя совета директоров АО «Облкоммунэнерго», вновь прошли обыски. Сотрудники четвертого следственного управления СК РФ осмотрели и квартиру подозреваемого в ЖК «Тихвинъ», и рабочее место.

Напомним, дело экс-министра было передано в суд в 2018 г., он длился более года. В апреле 2019-го один из ключевых свидетелей по «делу МУГИСО» Константин Никаноров признался в том, что дал «заведомо ложные показания». В итоге дело развалилось. Однако в марте 2021 г. представители правоохранительных органов провели следственные действия в БЦ «Тургенев», которые могут быть связаны с преступным эпизодом, касающимся Алексея Пьянкова.

Тем временем экс-чиновник был утвержден в должности председателя совета директоров «Облкоммунэнерго» и назначен заместителем председателя рабочей группы по повышению инвестпривлекательности ЖКХ Свердловской области. В начале мая 2021 г. губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включил Пьянкова в оргкомитеты двух крупных спортивных событий, которые пройдут в Екатеринбурге, — Универсиады-2023 и саммита «СпортАккорд».