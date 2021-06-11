Туалеты в большом городе. Что думают урбанисты про уборные Екатеринбурга

Город готовится сразу к двум важным мероприятиям, которые наполнят его гостями. Но готовность екатеринбургского центра к наплыву людей у многих вызывает сомнения.

Универсиада-2023 и трехсотлетие Екатеринбурга все ближе. В город приедет много гостей, да и сами екатеринбуржцы будут гулять по центру чаще и дольше. Но назвать основные туристические места готовыми к наплыву людей сложно, на Плотинке, например, действует только один туалет. ЕАН обсудил эту тему с урбанистами. Какими же должны быть туалеты в большом городе?

Максим Бирюков, участник команды «Городские проекты Варламова и Каца», говорит, что при благоустройстве города учитывать размещение туалетов нужно, но задумываться об этом нужно не только при реконструкции парков или набережной. Он подчеркивает, что общественные туалеты должны быть установлены не только на улицах города, но и в местах с высоким пешеходным трафиком. Туалетов в кафе и торговых центрах часто недостаточно, к тому же в последних найти уборную часто целая проблема.

Сколько кабинок нужно Екатеринбургу Бирюков не знает, но он уверен, что привычные всем синие кабинки — лишь временное решение на время праздников и массовых мероприятий. Разумнее строить стационарные туалеты.

Глава отделения «Городские проекты Варламова и Каца» Александр Свалухин считает, что лучшим вариантом для города станут стационарные автоматические туалеты, которые позволят экономить на зарплате сотрудников.

Такие туалеты каждые 10-20 минут обрабатываются горячим паром, внутри всегда есть горячая и холодная вода, мыло, туалетная бумага, сушилка для рук.

Также в таких туалетах должны быть предусмотрены кнопки вызова экстренных служб, а сама кабина — быть доступной для маломобильных граждан.

Заведующий кафедрой городского строительства Института строительства и архитектуры УрФУ и один из создателей стандарта благоустройства Екатеринбурга Алексей Хриченков отмечает, что при установке стационарных туалетов в городе важно подумать о функционале строений, максимально их расширить. Там же можно сделать комнату матери и ребенка, пост охраны, помещение для хранения инвентаря дворников и садовников.

Проблема, по словам Хриченкова, в том, что общественные пространства — земли общего пользования, а туалетные комнаты — объекты капитального строительства, за которыми должен следить частный оператор. Посчитать, сколько людей будут пользоваться туалетами в городе, вполне реально, уверен завкафедрой, на основании этого можно понять требуемый размер и интервальность расстановки.

Урбанист Владимир Злоказов считает, что сложности могут возникнуть с поддержанием в кабинке температурного режима:

Вопрос подключения к коммуникациям в нашем городе более сложный, чем в южном городе, потому что возникает вопрос: должен ли туалет отапливаться или он должен работать только в теплое время года.

Должны ли туалеты быть платными? Единого мнения среди урбанистов нет, это во многом вопрос к бюджету города.

Ранее вопрос с туалетами на Плотинке поднимали экскурсоводы на первой презентации проектов платформы «Екатеринбург-300». О планах мэрии на этот счет в конце 2020 г. рассказывал глава городского управления культуры Илья Марков.

Ранее DK.RU писал о новых требованиях к экскурсоводам и гидам в Екатеринбурге. Им нужно будет раз в 5 лет проходить аттестацию, иначе работников турсферы будут штрафовать.