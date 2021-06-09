Всех гидов и экскурсоводов обяжут пройти аттестацию в 2022 году

По новым правилам аттестацию необходимо будет проходить раз в пять лет. За работу физлиц без аккредитации предусмотрены штрафы в размере от 3 до 5 тыс. руб.

Заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин провел заседание Координационного совета по развитию туризма. Одной из главных тем встречи стало приведение новых требований к экскурсоводам и гидам, в соответствие поправкам к ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Вопросов очень много, однако мы, всё туристическое сообщество, постараемся плавно войти в новые требования, которые необходимы для улучшения качества нашей работы. У нас есть ещё год для того, чтобы организовать работу комиссий, которые будут оценивать квалификацию сотрудников сферы. Это будут представители общественных организаций, профессионального сообщества гидов, туроператоров и турагентов. То есть, те люди, которые смогут объективно оценить уровень подготовки уральских специалистов», — рассказала начальник отдела по туризму Министерства инвестиций Свердловской области Екатерина Иванова.

По новому закону аттестацию необходимо будет проходить раз в пять лет. Экскурсоводы должны будут иметь диплом колледжа, техникума или вуза, получить дополнительное образование в сфере туризма, а также соответствовать специальным требованиям, которые разработает правительство. Гиды-переводчики должны будут свободно владеть иностранными языками.

Все гиды с 1 июля 2022 г. будут обязаны пройти аттестацию. Каждый, кто успешно ее пройдет, будет внесен в единый специальный реестр. Проверить данные реестра можно на сайте Ростуризма.

Ранее DK.RU рассказывал, что депутаты Законодательного собрания Свердловской области скорректировали региональный закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области». Авторами поправок выступила группа депутатов во главе со спикером Людмилой Бабушкиной.

Так, сообщалось, что каждого гида оснастят нагрудной идентификационной карточкой, за их деятельностью будет вестись региональный государственный надзор. Контролировать работу цеха станет правительство, а за работу без аттестации предлагаются штрафы: от 3 до 5 тыс. руб. для физлиц, от 5 до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 15 до 30 тыс. руб. для юрлиц.

Дмитрий Москвин, кандидат политических наук, исследователь города — один из тех, кто проводит по Екатеринбургу авторские экскурсии. На своей странице в Facebook он выразил мнение о том, что идея властей бюрократизировать неофициальных экскурсоводов ни к чему хорошему не приведет:

Поток москвичей, петербуржцев, жителей крупных городов Сибири ринулись в город и в целом на Урал. Из 10 каникулярных дней я провел 54 часа (более 2 суток) в экскурсиях по городу. И знаете, в чем подвох? Этот туризм практически невозможно зафиксировать чиновничьими методиками. Это индивидуальный туризм компаниями 2-4 человека, необязательно родственники. Они селятся в съемных квартирах, покупают билеты на электрички и автобусы, а гидов берут по рекомендациям знакомых или агрегаторов в интернете. Другими словами, чиновники, ответственные за туризм, не видят ни одного показателя, а значит им неведомо, что Екатеринбург стал «туристической Меккой». И, между прочим, вопреки всему.

Однако, считает Дмитрий Москвин, «весь этот шик и блеск будут в ближайшее время обвалены законами об экскурсиях и просвещении»: