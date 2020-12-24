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В Екатеринбурге вновь на повестке дня вопрос с общественными туалетами

В Екатеринбурге вновь на повестке дня вопрос с общественными туалетами
Автор фото: Владислав Бурнашев. Иллюстрация: 66.RU

Стационарные уборные и мобильные туалеты могут появиться в центре города — это связано с реконструкцией Исторического сквера. Об этом рассказал глава городского управления культуры Илья Марков.

#НОВОСТИ

Как рассказал Илья Марков, вопрос о реконструкции Исторического сквера встал в связи с подготовкой к Универсиаде-2023 и 300-летию Екатеринбурга.

В мэрии работают над этим вопросом. Сейчас мы ведем разговор о реновации Исторического сквера, появлении там стационарных туалетов или приобретении больших передвижных туалетных комплексов. Мобильные кабины более удобны и современны, — приводит слова Ильи Маркова агентство ЕАН.

Чиновник добавил, что дело не только в выборе между стационарными и мобильными кабинами. Вопрос также в том, будет ли посещение общественных уборных бесплатным:

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Опыт с туалетами, к сожалению, в нашем городе печальный. Когда делаешь платный туалет, всем не нравится, когда делаешь бесплатный — все начинают в нем гадить. Должна быть какая-то золотая середина. Мы надеемся на то, что культура времяпрепровождения стала выше. Мы как частые эксплуатанты сквера очень хотели бы, чтобы туалеты появились.

Напомним, большое количество мобильных туалетных кабинок появилось в Екатеринбурге в дни проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г. Тогда зеленые и синие туалеты установили в центре города, в районе стадиона «Екатеринбург Арена» и в фан-зоне ЦПКиО. Тогда на эти цели город потратил около 7,5 млн руб. 

Добавим, что бюджет на Универсиаду, которая пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 г., превышает 55 млрд руб. Город уже вовсю готовится к масштабной стройке, основной объем строительных работ приходится на 2022-2023 гг. 

Как рассказывал DK.RU, для проведения игр предполагается задействовать 35 спортивных объектов в нескольких городах Свердловской области, девять сооружений должны быть построены. Так, в Екатеринбурге должны возвести Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта, Центр художественной и эстетической гимнастики, ФОК «Академия волейбола имени Карполя». В Верхней Пышме — Дворец самбо, в Сысертском городском округе — теннисный центр. В Первоуральске будут реконструировать Дворец водных видов спорта.

Подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады выступает «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара предпринимателя Дмитрия Пумпянского).

Автор: Инна Вейн
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