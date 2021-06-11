Занять нишу в офлайне: «Яндекс» заинтересовался покупкой сети «Азбука Вкуса»

«У «Азбуки вкуса» есть все компетенции в ритейле, которые нужны «Яндексу», чтобы усилить свои позиции как food-tech компании». В российском ритейле намечается еще одна крупная сделка.

О том, что интернет-компания ведет переговоры о приобретении сети премиальных супермаркетов «Азбука Вкуса», сообщает The Bell со ссылкой на несколько источников. Покупка ритейлера принесет синергетический эффект с сервисом экспресс-доставки еды «Яндекс.Лавка»: обе компании ориентированы на состоятельную аудиторию, а «Азбука Вкуса» сильна в сегменте продаж готовой еды, который сейчас развивает «Лавка». Объединение закупок также позволит «Лавке» снизить закупочные цены. Стороны не стали комментировать возможную сделку.

Подобная сделка была на рынке США: Amazon приобрел премиальную сеть супермаркетов Whole Foods и сохранил магазины и бренд ритейлера после покупки.

42,6% акций сети «Азбука Вкуса» принадлежит основателям Максиму Кощеенко и Олегу Лыткину, 41,1% акций принадлежит Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, его партнеров по «Евразу». Абрамович, Абрамов и Фролов с 2020 г. являются также миноритарными акционерами «Яндекса». Еще 12% «Азбуки Вкуса» у VMHY Андрея Вдовина, Алексея Масловского и Питера Хамбро, доля менеджмента — 4,4%.

«Яндексу» эта сделка будет полезна, чтобы занять нишу в офлайне. Кроме того, оба бренда — и «Яндекс», и «Азбука» — безусловно, сильные, а «Азбука» с уклоном в готовую еду своего производства поможет сервисам «Яндекса» достучаться до большего числа потребителей, — уверен партнер инвестгруппы «Атон» Виктор Дима.

«Азбука вкуса» управляет свыше 170 магазинами, точками AB Daily, «АВ Энотека» и гипермаркетами «АВ Маркет». В основном магазины сосредоточена в Москве и Московской области, есть точки в Санкт-Петербурге. В 2020 г. выручка ООО «Городской супермаркет» составила 75,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб. Бизнес сети может оцениваться примерно в 20 млрд руб. без учета долга, пишет The Bell, но итоговая сумма может быть выше в разы, говорит источник «Коммерсанта».

У «Азбуки вкуса» есть все компетенции в ритейле: мощность по выпуску кулинарии, в прямом импорте и даже сельском хозяйстве, уникальный ассортимент, сильный розничный бренд и лояльная аудитория, которые нужны «Яндексу», чтобы усилить свои позиции как food-tech компании,— рассуждает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

В мае 2021 г. в российском ритейле произошли две крупные сделки. «Магнит» объявил о приобретении сети «Дикси» за 92,4 млрд руб., а «Лента» за 215 млн евро купила сеть «Билла», дочку немецкой Rewe.