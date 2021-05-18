«Дикси» и «Мегамарт» все. Магазины до конца лета купит «Магнит»

У сети «Магнит» станет на 2,6 тысяч магазинов больше и она почти нагонит конкурента, X5 Retail Group. Впрочем, сделку в 92,4 млрд руб. еще должны проверить антимонопольщики.

Ритейлер «Магнит» покупает сеть «Дикси», сделка обойдется в 92,4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба «Магнита».

В релизе указано, что «Магнит» приобретает 100% акций DIXY Holding Limited, управляющей сетями «Дикси» и «Мегамарт». Таким образом «Магнит» поглотит больше 2,6 тысяч магазинов в России.

Общая торговая площадь приобретаемых магазинов составляет 854 тыс. кв. м, из которых большая часть (778 тыс. кв. м.) приходится на формат «магазин у дома», и 76 тыс. кв. м. — на формат «суперстор». Магазины «Дикси» продолжат работать под существующим брендом.

Закрыть сделку планируется 31 августа, ее должна согласовать ФАС.

Собщается также, что осуществить покупку «Магнит» планирует за счет собственных средств и доступных неиспользованных кредитных линий.

РБК пишет, что сделка сократит до минимума разрыв «Магнита» и его главного конкурента, X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). На конец 2020 года X5 Retail Group занимала долю в 12,8% рынка, а «Магнит» — 10,9%.

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