Сеть «Лента» покупает дочку немецкого ритейлера REWE за 215 млн евро

Сделка выведет «Ленту» на второе место по числу супермаркетов в Москве. Бренд «Билла Россия» после интеграции в торговую сеть утратит свое существование.

Торговая сеть «Лента» объявила о покупке ритейлера «Билла Россия», дочке немецкой REWE Group, у которой 161 магазин преимущественно в Москве и Московской области. Сумма сделки составит 215 млн евро, после этого «Лента» станет второй по числу супермаркетов в столице, а ее доля на рынке продритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%.

Приобретение супермаркетов «Билла Россия» даст нам доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей, в том числе в центральных районах Москвы, и позволит удвоить общее количество супермаркетов «Лента». Выгодное расположение торговых точек «Билла» даст «Ленте» возможность расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы, что является частью нашего амбициозного плана по значительному развитию онлайн-бизнеса в ближайшие годы», — сказал гендиректор торговой сети Владимир Сорокин.

После интеграции приобретенных магазинов «Билла» они будут переведены под бренд «Лента», а торговая марка «Билла Россия», которая действовала с 2004 г., прекратит свое существование. Все 5,4 тыс. сотрудников «Биллы» перейдут в «Ленту». Сейчас сеть управляет супермаркетами общей торговой площадью 138 051 кв. м. Ожидается, что сделка будет закрыта летом 2021 г., если ее одобрит ФАС.

После сделки депозитарные расписки «Ленты» на Московской бирже растут на 4,19% до 243,5 руб.

Это вторая крупная сделка в российском продуктовом ритейле за второй день: 18 мая «Магнит» объявил о покупке сетей «Дикси» и «Мегамарт» — суммарно более 2,6 тыс. торговых точек. Цена сделки составила 92,4 млрд руб.