Ирина Зырянова, вице-президент УПН, возглавила Российскую гильдию риелторов

Управляющий директор «Бюро недвижимости Зыряновой» стала президентом-электом общероссийского объединения риелторов. Ее выбрали на ежегодном съезде гильдии.

Вице-президента Уральской палаты недвижимости Ирину Зырянову избрали новым президентом-электом Российской гильдии риелторов.

Решение было принято на XXXII ежегодном съезде гильдии. Президент УПН Илона Соболева стала обладателем Почетного знака им. Кудрявцева, сообщает пресс-служба гильдии.

Ирина Зырянова в своей предвыборной программе сказала, что работу на новом посту намерена посвятить развитию профессии риелтора, повышению ее значимости в обществе, — отметили в пресс-службе гильдии.

Напомним, в январе 2021 г. Уральская палата недвижимости отмечала 25-летний юбилей. Тогда Ирина Зырянова, управляющий директор «Бюро недвижимости Зыряновой», отмечала: «По количеству членов и влиянию на рынке УПН сравним только с риелторскими объединениями Московской области и Санкт-Петербурга, остальные сильно уступают».

Ранее DK.RU писал о том, что УПН подвела итоги 5 лет работы сервиса Флетселлер — компьютерной программы, интегрированной в базу объектов и сервисов Маклер5, в которой работают риелторские компании, входящие в ассоциацию УПН. С ее помощью покупатели могут забронировать любую квартиру из предоставленной базы по новостройкам.