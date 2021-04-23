«Это единое окно на рынке новостроек». УПН подвела итоги 5 лет работы сервиса Флетселлер

«Покупатель может съездить на десяток объектов и выбрать квартиру. Но, скорее всего, он либо купит не то, либо бросит эту затею». Как в Екатеринбурге устранили разобщенность риелторов и застройщиков.

В 2016 г. Уральская палата недвижимости внедрила сервис Флетселлер — это компьютерная программа, интегрированная в базу объектов и сервисов Маклер5, в которой работают риелторские компании, входящие в ассоциацию УПН. С ее помощью покупатель может забронировать любую квартиру из предоставленной базы по новостройкам.

Справка DK.RU Во Флетселлере представлено 33 застройщика, 85 жилых комплексов и более 6500 объектов.

По каждому объекту есть полная информация: месторасположение, этажность, срок сдачи, наличие квартир на схеме, цены, акции, фото, рендеры и др. В карточке квартиры даны параметры для подбора — площадь, стоимость, фотографии фасада дома, указания сторон света, информация об отделке, действующие программы ипотеки и пр.

Риелтор может сразу из сервиса сформировать коммерческое предложение для клиента, забронировать для него квартиру, а также настроить получение уведомлений о появлении объектов, подходящих под заданные параметры.

Здесь же можно отправить заявку на ипотечный кредит.

«В 2013 г. мы с завистью смотрели на Тюмень, застройщики которой сотрудничали с риелторами, развивали партнерские продажи. Тогда в соседнем городе сдавали в эксплуатацию столько же жилья, сколько в Екатеринбурге, хотя численность населения там намного меньше», — вспоминает исполнительный директор УПН Рустем Галеев.

Глава УПН уточняет, что в Тюмени инициатором партнерства застройщиков и риелторов стала компания «Брусника», которая позже начала строить и в Екатеринбурге.

Рустем Галеев исполнительный директор УПН Совпадение или закономерность, но развитие альянса риелторов и застройщиков и рост объемов строительства на екатеринбургском рынке начались тогда, когда в уральскую столицу пришла тюменская «Брусника». Рынок Екатеринбурга оживился, и вместе с этим в УПН стали поступать предложения по созданию на базе ассоциации сервиса, позволяющего работать сразу со всеми застройщиками. Предложения поддержали и в 2015 г. УПН разработала Флетселлер.

— Если помните, в 2016 г. после кризиса ситуация на рынке недвижимости стала налаживаться, появились интересные ипотечные продукты, покупатели-заемщики. Главное, на рынок пришел «человек с деньгами», который запускает цепочку сделок: продавец приобретаемого им объекта тоже выходит на рынок, чтобы купить новый объект у того, кто, в свою очередь, также покупает новое жилье и т.д.

Когда рынок стал наполняться деньгами, покупателями, сервис бронирования новостроек Флетселлер стал востребован еще больше — риелторы, предлагая объекты в новостройках клиентам, стали тут же резервировать для них квартиры на оговоренных с застройщиками условиях, на условиях комиссионного вознаграждения, не повышающего стоимость объектов.

Рустем Галеев добавляет: на подъеме рынка крупные риелторские компании заключили индивидуальные договоры с застройщиками напрямую, и многие до сих пор так работают. Однако подписать прямые договоры со всеми 500 агентствами застройщики не могли, рынку нужно было некое «единое окно». Им и стал Флетселлер.

Наталья Сатылаева специалист компании застройщика «Астра-Девелопмент» по работе с партнерами Флетселлер удобен в первую очередь широким охватом. Почти все агентства недвижимости подключены к нему, следовательно, мы получаем большое число покупателей наших объектов. Во-вторых, он удобен в плане ведения сделки. В рамках системы процессы отслеживаются на всех этапах: заявка на бронирование — сроки бронирования — заключение договора — оплата договора.

Конечно, покупатель может сам методично «прозвонить» почти сотню жилых комплексов, может съездить на десяток объектов и в итоге сразу найти нужный вариант и купить. Но практика показывает, что он либо купит и впоследствии поймет, что купил не то, либо не купит, так как ему не одобрят кредит, либо не найдет нужный вариант и продолжит поиски, а, может, и вовсе бросит затею с покупкой квартиры в новостройке. Сервис бронирования Флетселлер помогает найти правильное решение, — добавляет Наталья Сатылаева.

Михаил Дэви вице-президент Уральской палаты недвижимости, директор агентства «Урал-Эстейт» Не блуждая по десяткам сайтов, покупатель может с помощью риелтора сравнить предложения, увидеть, какие объекты в наличии, в каких районах, на каких этажах зданий.

На консультации у застройщика человеку в основном рассказывают о плюсах проекта и умалчивают о минусах. А агентство, которое работает со всеми новостройками, располагает точной информацией, не заинтересовано в продаже конкретного объекта. Риэлторы объективно оценивают каждый вариант, и выбирают клиенту объект с учетом достоинств и недостатков планировки, месторасположения, транспортной доступности, инфраструктуры и пр.

Как пояснили в УПН, в ближайших планах сервиса — автоматизация внутренних блоков по заявкам на страхование и кредитование, создание новых разделов по схеме «трейд-ин», по переуступке прав требования, по бронированию объектов в коттеджных поселках, коммерческой недвижимости и др.