«Это новый уровень влияния на рынок недвижимости», — Ирина Зырянова об УПН

«По количеству членов и влиянию на рынке УПН сравним только с риелторскими объединениями Московской области и Санкт-Петербурга, остальные сильно уступают».

Уральской палате недвижимости исполнилось 25 лет. Юбилей ассоциации, объединяющей две сотни риелторских компаний, стал поводом, чтобы вспомнить и заново оценить ее роль для рынка недвижимости. Президенты УПН разных лет рассказали, в чем, по их мнению, главные заслуги ассоциации.

Первой выступила Ирина Зырянова, управляющий директор «Бюро недвижимости Зыряновой», возглавлявшая УПН в 2017-2019 г.г. Спикер отметила, что Уральская палата недвижимости сделала то, что оказалось не под силу риелторам большей части регионов России — объединила почти весь рынок риелторских услуг.

По количеству членов и влиянию на рынке УПН сравним только с риелторскими объединениями Московской области и Санкт-Петербурга, остальные сильно уступают. В УПН создали целую систему, которая развивает рынок на цивилизованных началах — работает Третейская комиссия по досудебному разрешению споров, проводится обучение специалистов, созданы профессиональные инструменты для сопровождения сделок с недвижимостью и многое другое, — отметила она.

По словам Ирины Зыряновой, участие в общественной работе в органах управления УПН — это уникальный опыт, который отличается от управления агентством недвижимости или иным коммерческим предприятием как по содержанию, так по объёму решаемых вопросов. Это новый уровень влияния на рынок недвижимости.

Годы президентства ассоциируются у меня с противостоянием с антимонопольными органами, разработкой профессионального стандарта и новой стратегии УПН. Благодаря команде единомышленников тогда было положено начало многим изменениям в УПН, формированию системы внутренних и внешних коммуникаций, активному вовлечению застройщиков в систему УПН по бронированию новостроек Флэтселлер, Клуб директоров, который сегодня трансформировался в Школу директоров и т.д., — добавила спикер.

В течение 25 лет УПН остается открытой организацией, которая стремится установить партнёрские, взаимовыгодные отношения с представителями сфер деятельности, оказывающих влияние на рынок недвижимости Екатеринбурга. Ассоциация выступает за конструктивные отношения с органами власти.