Концепцию проекта-гиганта на севере Екатеринбурга опять переделали

Компания «УГМК-Застройщик» не первый год обкатывает проект нового жилого района на Уралмаше, рассчитанного на проживание 24 тысяч человек. Под воздействием обстоятельств его не раз пересматривали.

Под «Изумрудный бор» отведено более 40 га. Он будет состоять из 13 кварталов, где компания построит 700 тыс. кв. м. жилья.

Сначала девелопер запланировал здесь только «свечки», но по ряду причин застройку решили сделать «многоуровневой». В частности, компания снизила этажность домов из-за проекта телебашни в микрорайоне Веер и ЖК «Изумрудный бор».

Гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин объяснил 66.RU, что изначально отдельно стоящие высотки были нужны вдоль проспекта Космонавтов, чтобы обозначить ворота в город. А в глубине, с целью архитектурно разнообразить квартал, решили запроектировать многосекционные дома.

Изменения позволят застройщику высвободить площади под парковую зону и выделить один гектар под детский сад.

Ранее DK.RU писал, что генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын считает этот проект флагманом компании «УГМК-Застройщик»:

Проект жилого района «Изумрудный бор» — один из наиболее приоритетных в строительном дивизионе УГМК. Новый жилой район станет подлинной визитной карточкой нашей компании и наглядным подтверждением компетенций ее специалистов. Предполагается, что в нем будет сформирована комфортная городская среда более чем для 24 тысяч человек.

Напомним, что сейчас власти региона заняты проработкой правил реновации Екатеринбурга. Во время визита в Екатеринбург вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, на закрытом совещании с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и полпредом Владимиром Якушевым обсудил вопросы реновации жилых кварталов, не относящихся к ветхому и аварийному жилью.

В Свердловской области выбрано 11 перспективных площадок для такого развития территорий. Большинство из них расположены в екатеринбургской агломерации, есть территории в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Региональный закон о КРТ будет внесен в ЗакСо в марте.