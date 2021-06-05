«В тучные годы государство средний бизнес подкармливает, в тощие — дрючит»

«Государству на средний бизнес не плевать, но желание одновременно взять и молоко, и мясо, и шкуру порой напоминает времена раскулачивания». Ответ Ильи Борзенкова на выступление Анастасии Татуловой.

Анастасия Татулова, общественный омбудсмен малого и среднего бизнеса, основатель сети кафе «АндерСон», на Петербургском международном экономическом форуме эмоционально высказалась о том, что бизнес и власть в России существуют в разных мирах.

У нас тотальный кризис доверия власти и бизнеса, и из этого исходят очень многие проблемы. Вы на нас плюете и по-отечески говорите с нами как с немного убогими: «Мы знаем, что тебе надо», а мы вас ненавидим. И это плохо для всех: для вас, для нас, для страны. Мы можем поговорить, поругаться, покивать головой — ничего не меняется, — считает Анастасия Татулова.

Она предложила список точечных решений, «позволяющих снять проблемы, мешающие людям заниматься своим делом». В частности, запретить банкам вмешиваться в дела бизнеса, убрать допросы из функционала налоговой, верифицировать все принимаемые законы с бизнесом.

Предприниматель Илья Борзенков, основатель торговой сети «Норд» (сейчас входит в РБТ, сделка по продаже закрыта весной 2021 г.), сооснователь фонда содействия социальным проектам «Старт-фонд», посмотрел выступление общественного омбудсмена и призвал предпринимателей не поддаваться эмоциям, а трезво взглянуть в глаза реальности.

— Крупный бизнес государству нужен. Он у нас в основном частный, но у государства всегда есть «золотая акция», даже если ее формально нет. Это источник налогов и разных условно-добровольных вкладов в социалку и политику. Он может платить любой НДС, любые налоги с ФОТ и при этом сохранять приемлемую для акционеров прибыльность. Во многом потому, что все издержки перекладывает в цены для конечного потребителя. Это такая же опора режима, как и бюджетники с пенсионерами. У крупного бизнеса в отношениях с властью все нормально. Мелкие разногласия — не в счет.

Малый и микробизнес государству тоже нужны. Там обеспечивается самозанятость и закрываются мелкие бытовые проблемы граждан, удовлетворяются минимальные потребности бедных и отдаленных территорий. Ему и дальше будут поблажки, льготы, меры господдержки и разные моратории. На нем, конечно, паразитирует множество чиновников, проверяющих и псевдоинститутов поддержки. Но так везде, это общая беда.

А вот со средним бизнесом все сложно. В тучные годы государство его подкармливает, как малый; в тощие — дрючит, как крупный. Те, кто смог перескочить эту стадию до 2014 г., стали федеральными сетями и крупными компаниями.

У сегодняшних середнячков шанс проскочить «мертвую зону» есть только у IT-компаний за счет взрывного роста и умения их инвесторов терпеть многолетние убытки ради финальной сверхприбыли. Государству на него не «плевать», но желание одновременно взять с «середняка» и молоко, и мясо, и шкуру порой напоминает времена раскулачивания.

Предложения Анастасии Татуловой в основном дельные. Но вряд ли будут услышаны. Впрочем, даже если их услышат и реализуют, то для среднего бизнеса ничего особо не изменится. Заниматься им сегодня и неэффективно, и небезопасно. Так и останется.

Это печально. Проблема еще не видна, но ликвидация среднего бизнеса приведет к снижению конкуренции, росту цен, неэффективным издержкам, снижению зарплат. В общем, к продолжению экономической стагнации.

В предпринимательской экосистеме именно средний бизнес должен быть не только конкурентом, но и партнером для крупного, растить ему кадры, закрывать слабые места, стимулировать инновации и развитие.

Потому что, чтобы серьезно изменить инвестклимат и экономическую ситуацию для среднего бизнеса, придется кардинально перестроить фискальную, контролирующую, правоохранительную и судебную системы. При этом переписать законы недостаточно, для серьезных реформ нужен амбициозный лидер образца Дэн Сяопина или Путина 2000-го года. Нереально.

Что делать? Не знаю... Я не нашел для себя приемлемого решения. Поэтому и не стал растрачивать свою жизнь на борьбу с ветряными мельницами и ненависть к чиновникам.

Материал подготовлен на основе публикации Ильи Борзенкова в Facebook и публикуется с согласия автора.

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