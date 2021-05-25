После пандемии уральцы начали активно интересоваться свадебной темой

Специалисты сервиса объявлений «Авито» проанализировали спрос на товары для свадеб. По данным сервиса, в Екатеринбурге за последние полтора месяца он значительно вырос.

В период с 1 апреля по 18 мая текущего года спрос на товары для свадьбы в Екатеринбурге оказался на 26% выше, чем в аналогичный период 2019 г. Такими данными поделились в «Авито». Чуть больше среднего показателя составил спрос на свадебные платья — он вырос на 27%. Средняя стоимость этого товара на «Авито» — 6,5 тыс. руб. Спрос на фаты в Екатеринбурге вырос на 24%. Их средняя цена — 6 тыс. руб.

Весной 2020 г. рынок свадебных платьев и аксессуаров для бракосочетания значительно просел. ЗАГСы продолжительное время не работали, и около 70% запланированных россиянами свадеб было перенесено. Однако уже в июле-августе наблюдалось восстановление рынка. В этом году свадебный сезон начался традиционно весной, и в апреле-мае наблюдается еще больший спрос на свадебную атрибутику, чем в аналогичном периоде допандемийного 2019 г., — прокомментировали в пресс-службе «Авито».

Впрочем, в плане интереса к свадебной атрибутике Екатеринбург уступает другим городам России. Больше всего за два года спрос на свадебные товары на Авито вырос в Ижевске (+98%) и в Санкт-Петербурге (+94%), а также в Нижнем Новгороде (+79%), Воронеже (+71%) и Краснодаре (+67%). В Москве спрос на платья, фаты и букеты невесты по сравнению с 2019 г. вырос на 25%.

Как ранее сообщал DK.RU, пандемия негативно повияла на такой важный фактор, как рождаемость. В Свердловской области в 2020 г. отмечен самый низкий показатель рождаемости за последние 20 лет.

Начиная с 2015 г. наметилась тенденция по снижению рождаемости. В 2020 г. у нас самый низкий показатель за прошедшие годы, мы зарегистрировали 44 тыс. 343 акта рождения. Это на две тысячи меньше, чем в прошлом году, то есть еще падение на 5%. Мы сегодня вышли на цифру практически 1999 г., когда было зарегистрировано 37 тыс. 270 актов рождения. А в конце 90-х гг. показатель рождаемости в регионе был самым низким с середины прошлого века, — приводил DК.RU слова заместителя начальника Управления ЗАГС по региону Натальи Храмовой.

Увеличение числа свадеб и молодых семей будет способствовать к выправлению демографической ситуации, уверены власти.