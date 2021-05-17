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Цены на новостройки замерли. Застройщикам придется давать скидки покупателям

Цены на новостройки замерли. Застройщикам придется давать скидки покупателям
Автор фото: Андрей Пермяков. Иллюстрация: DK.RU

Существенный рост предложение и падение активности покупателей привели к замедлению роста цен на жилье. В некоторых городах оно даже подешевело.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Рост объема предложение и снижение активности покупателей привело к стабилизации цен на жилье, пишет «Коммерсантъ». Сейчас, по подсчетам ЦИАН, средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России составляет 95,6 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 0,2% больше апрельского показателя и на 21% — показателя мая 2020 г. В марте-апреле месячный рост цен был на уровне 1,6-1,7%.

За месяц жилье сильнее всего подорожало в Краснодаре, на 6% до 78 тыс. руб. за 1 кв. м. В Новосибирске недвижимость подорожала на 5% до 88,9 тыс. за квадрат. При этом в Челябинске она подешевела сразу на 7% до 50,1 тыс. руб. за 1 кв. м. В Москве новостройки стоят в среднем стоят 255 тыс. руб. за квадрат — это на 1% больше, чем в апреле, и сразу на 24% больше показателя мая 2020 г. Рост цен связан с тем, что с рынка вымывается наиболее бюджетное предложение, говорит глава департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков.

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В некоторых городах дисбаланс предложения и спроса, который наблюдался в прошлом году, стабилизируется: в Нижнем Новгороде число объявлений в новостройках выросло на 6% за неделю с 3 по 9 мая, в Санкт-Петербурге — на 30%, в Екатеринбурге — более чем вдвое.   

При этом спрос падает: активность покупателей не повысили ни рост ключевой ставки Центробанка, ни скорое завершение программы льготной ипотеки, говорит руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. По его мнение, активность покупателей в сегменте новостроек будет снижаться и дальше, и вместе с ростом объема предложения это будет сдерживать рост цен. Способствовать поддержанию спроса застройщики смогут, предоставляя скидки.

Автор: Андрей Пермяков
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