В Екатеринбурге водителей электросамокатов без прав стали привлекать к ответственности

На днях 20-летняя жительница Екатеринбурга, управляя электросамокатом, попала в дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Лада». Теперь ей грозит штраф в 17000 руб.

Инцидент произошел 30 мая 2021 г. на улице Московской в 00:30. Водитель «Лады Веста», выезжая со двора, столкнулся с водителем электросамоката. С места аварии девушку доставили в больницу, где ей диагностировали ушибы. В это время сотрудники полиции провели административное расследование обстоятельств аварии и установили, что номинальная мощность двигателя электросамоката больше 0,35 кВт.

Такие устройства, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», относятся к мототранспортным средствам категории I, а значит, для управления ими необходимо наличие прав категории М. Водитель такого транспортного средства обязан соблюдать правила дорожного движения так же, как и водитель мототранспорта, — пояснили в ГИБДД.

Если номинальная мощность двигателя самоката выше 0,25 кВт, то ответственность в случае нарушения правил будет не как у пешехода, а как у водителя мопеда. Девушку привлекли к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», а также ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД». За данные правонарушения предусмотрен штраф до 15000 руб. и 2000 руб. соответственно.

Произошедший инцидент с участием электросамоката не первый в Екатеринбурге. За последние три дня сотрудники оштрафовали 15 самокатчиков, которые передвигались по городу с нарушением ПДД.

Ранее DK.RU писал о том, что ситуация с самокатчиками обострилась этой весной, когда сервис шеринга Whoosh расширил парк самокатов. В результате многие пешеходы и автолюбители стали резко критиковать этот способ передвижения. Так, Евгений Енин, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU, так описал сложившуюся в городе ситуацию: «Кататься на самокатах вдруг стало можно за 3 коп. Бухой пацанчик с сигаретой в зубах, летящий по тротуару на прокатном самокате, — обыденность этой весны», и предложил вообще запретить взрослым езду по тротуарам.

В «цивилизованных странах» (не во всех, но в достаточном количестве, чтобы говорить просто — «в цивилизованных странах») передвижение по тротуарам на велосипедах и прочих самокатах лицам старше 14 лет запрещено. За нарушение — штрафы. Большие, очень большие штрафы. И там нет оговорок, как у нас, — нельзя, но если нет возможности ехать по проезжей части, то можно. Там — нельзя и все.

В итоге владельцы кикшеринговых компаний были вынуждены прислушаться к мнению горожан и ограничить скорость электросамокатов: теперь в людных местах разогнаться быстрее 15 км/ч не получится, участки ограниченной скорости перечислены в приложении для аренды самокатов..