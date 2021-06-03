Скоростная трасса М-12 от Казани до Екатеринбурга обойдется в 260 млрд руб

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко поделился подробностями строительства платной автомагистрали М-12. Длина нового участка Казань — Екатеринбург составит 288 км.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Вячеслав Петушенко рассказал, что максимальная стоимость дорожных участков Казань — Екатеринбург составит 260 млрд руб. Государственная компания «Автодор» прорабатывает схему финансирования проекта, при этом половину стоимости, 130 млрд, планируется привлечь из Фонда национального благосостояния РФ. Напомним, что ранее скоростная трасса Казань — Екатеринбург вошла в список семи приоритетных инфраструктурных проектов для софинансирования из ФНБ РФ, а на ее реализацию собирались выделить 50 млрд руб.

Председатель «Автодора» рассказал, что общая протяженность платной автомагистрали М-12 составит 1,6 тыс. км. Из них половина, 800 км, составит дорога от Казани до Екатеринбурга. Платными станут только запланированный новый участок трассы в 288 км и реконструированный впоследствии обход Нижнекамска (2,5 руб. за 1 км).

Задача на июль — трассировку завершить, выйти на планировку территорий и двигаться дальше, чтобы обеспечить комфорт движения уже по существующим трассам. Сейчас мы уточняем трассировку и в этом году планируем уже объявить конкурсные процедуры, чтобы запустить эти проекты, — пояснил Петушенко.

Реализация автомагистрали пройдет в рамках транснационального проекта «Западная Европа — Западный Китай», призванного укрепить экономические и культурные связи между Европой и Азией. Строительство планируют полностью завершить к 2024 г. Трасса будет приспособлена под автомобили с беспилотным управлением, а разрешенная скорость езды составит 130 км/ч.

Ранее DK.RU сообщал, что «Автодор» планировал строительство участка Москва — Нижний Новгород — Казань, однако президент Владимир Путин распорядился продлить дорогу до Екатеринбурга и ускорить строительство.