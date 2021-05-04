В Свердловской области появится платная скоростная автодорога

Президент Владимир Путин распорядился ускорить строительство новой автомобильной дороги из Москвы в Казань и продлить ее до Екатеринбурга, завершив все работы в 2024 году.

Президент страны Владимир Путин поручил выделить из Фонда национального благосостояния средства на проекты развития транспортной инфраструктуры, обратив особое внимание на строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань и ее продление до Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Кремля.

Правительству РФ обеспечить направление средств Фонда национального благосостояния на финансирование на возвратной основе проектов по развитию транспортной инфраструктуры, обратив особое внимание на необходимость увеличения темпов строительства скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, ее продления до Екатеринбурга и завершения строительства в 2024 г., — говорится в поручении президента.

Отметим, что дорогу планируется сделать платной. Как сообщал «КоммерсантЪ», стоимость проезда по участку Москва — Казань составит 1,6 тыс. руб., или 2,5 руб. за 1 км. Предполагается, что путь из Москвы в Казань по новой трассе займет шесть с половиной часов вместо десяти. Протяженность автодороги составит 794 км, стоимость — 650 млрд руб.

Для соединения Казани с Екатеринбургом платной трассой ранее предлагали два разных варианта: через Московский или Челябинский тракт. По словам начальника «Уралуправтодора» Александра Бедусенко, трасса может проходить посередине между Челябинском и Екатеринбургом. Также рассматривается вариант частичного использования трассы Екатеринбург — Пермь. Сейчас идут изыскания и рассматриваются различные схемы, писал JustMedia.ru

Вообще разговоры о планах по строительству платных дорог в регионе идут с 2010 г. — тогда глава Мингосимущества сообщал, что участниками проекта станут Росавтодор и Свердловская область. Финансовые аналитики подтверждали экономическую оправданность появления платных автодорог как для инвесторов — в виде прибыли, — так и для государства, которое сможет снять с себя в какой-то мере свои же обязанности, сопряженные с серьезными бюджетными расходами. Однако государство, удовлетворяя свои собственные интересы, не вправе нарушать интересы граждан и их законные права, подчеркивали эксперты. Напомним, согласно действующему законодательству, платная автодорога может существовать только при наличии альтернативной бесплатной, писал DK.RU.