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Лидер группы «Агата Кристи» создаст творческое пространство на Уралмаше

Лидер группы «Агата Кристи» создаст творческое пространство на Уралмаше
Иллюстрация: Instagram Вадима Самойлова

Предполагается, что новая площадка в Екатеринбурге объединит неформальных творческих людей в сфере музыки, изобразительного искусства и видеосъемки, а также примет фестиваль в сентябре 2021-го.

#ГОРОД#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов стал лидером креативного кластера, который появится на Уралмаше. Музыкант рассказал, что обсуждение подробностей проекта еще не закончено, однако он надеется возродить традиции Свердловского рок-клуба — культового места для уральской музыки, сообщает 66.RU.

Есть идея создания нового творческого пространства, которое в определенной степени было бы духопреемником Свердловского рок-клуба. Здесь смогут собираться неформальные творцы, причем не только музыканты, но и фотографы, художники, инженерные специалисты по музыкальному оборудованию и другие. Площадка будет доступна для людей, творящих во всех жанрах, а не только для рок-музыкантов, — рассказал Самойлов.

Организаторы кластера будут готовить специалистов по эксплуатации концертного и видеооборудования, сдавать студии с высококачественным оборудованием «по доступной цене» и предоставлять площадки для репетиций. Музыкант совместно с другими экспертами будет помогать другим творческим коллективам в создании новых произведений.

Проект предполагает не только место для творчества, но и организацию регионального продюсерского центра. На базе кластера будут продвигать начинающих артистов.

Мы предлагаем творческому сообществу принять участие в нашем мероприятии. На протяжении двух недель они будут работать друг для друга под руководством мастеров: музыканты для фотографов, фотографы для музыкантов и т. д. Все жанры креатива должны тут подружиться, чтобы каждый из них подрос. Надеемся, что появятся не просто новые композиции и картинки, но коллектив вырастет по качеству. В создании такого творческого комьюнити состоит моя основная задача, — пояснил Вадим Самойлов

Также команда культурного кластера проведет дебютный двухдневный фестиваль в сентябре 2021 г. Подробности о проведении мероприятия появятся уже в июне.

Ранее DK.RU рассказывал о фестивале «Уральская ночь музыки», хэдлайнерами которого станут видные представители бывшего Свердловского рок-клуба — «Агата Кристи», «Смысловые галлюцинации» и Nautilus Pompilius. «Ночь музыки» пройдет 25 июня, в мероприятии, помимо известных музыкантов, примут участие около 400 коллективов из разных городов и стран, в том числе из Англии, Израиля и Германии.

Также DK.RU сообщал, какие важные события состоятся этим летом в Екатеринбурге. В частности, 12 июня в городе пройдет фестиваль «Слова и музыка свободы», с 1 по 24 июляВенский фестиваль музыкальных фильмов, а также шоппинг-фестиваль SandarinaВ, фестиваль пива «Рыба Дичь» и игра команд Высшей лиги КВН

Автор: Мария Смирнова
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