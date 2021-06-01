Лидер группы «Агата Кристи» создаст творческое пространство на Уралмаше

Предполагается, что новая площадка в Екатеринбурге объединит неформальных творческих людей в сфере музыки, изобразительного искусства и видеосъемки, а также примет фестиваль в сентябре 2021-го.

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов стал лидером креативного кластера, который появится на Уралмаше. Музыкант рассказал, что обсуждение подробностей проекта еще не закончено, однако он надеется возродить традиции Свердловского рок-клуба — культового места для уральской музыки, сообщает 66.RU.

Есть идея создания нового творческого пространства, которое в определенной степени было бы духопреемником Свердловского рок-клуба. Здесь смогут собираться неформальные творцы, причем не только музыканты, но и фотографы, художники, инженерные специалисты по музыкальному оборудованию и другие. Площадка будет доступна для людей, творящих во всех жанрах, а не только для рок-музыкантов, — рассказал Самойлов.

Организаторы кластера будут готовить специалистов по эксплуатации концертного и видеооборудования, сдавать студии с высококачественным оборудованием «по доступной цене» и предоставлять площадки для репетиций. Музыкант совместно с другими экспертами будет помогать другим творческим коллективам в создании новых произведений.

Проект предполагает не только место для творчества, но и организацию регионального продюсерского центра. На базе кластера будут продвигать начинающих артистов.

Мы предлагаем творческому сообществу принять участие в нашем мероприятии. На протяжении двух недель они будут работать друг для друга под руководством мастеров: музыканты для фотографов, фотографы для музыкантов и т. д. Все жанры креатива должны тут подружиться, чтобы каждый из них подрос. Надеемся, что появятся не просто новые композиции и картинки, но коллектив вырастет по качеству. В создании такого творческого комьюнити состоит моя основная задача, — пояснил Вадим Самойлов

Также команда культурного кластера проведет дебютный двухдневный фестиваль в сентябре 2021 г. Подробности о проведении мероприятия появятся уже в июне.

Ранее DK.RU рассказывал о фестивале «Уральская ночь музыки», хэдлайнерами которого станут видные представители бывшего Свердловского рок-клуба — «Агата Кристи», «Смысловые галлюцинации» и Nautilus Pompilius. «Ночь музыки» пройдет 25 июня, в мероприятии, помимо известных музыкантов, примут участие около 400 коллективов из разных городов и стран, в том числе из Англии, Израиля и Германии.

Также DK.RU сообщал, какие важные события состоятся этим летом в Екатеринбурге. В частности, 12 июня в городе пройдет фестиваль «Слова и музыка свободы», с 1 по 24 июля — Венский фестиваль музыкальных фильмов, а также шоппинг-фестиваль SandarinaВ, фестиваль пива «Рыба Дичь» и игра команд Высшей лиги КВН.