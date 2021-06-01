Опера на Площади 1905 г., рок у Почтамта и КВН — главные ивенты лета в Екатеринбурге

«В этом году лето будет полноценным, планов громадье!». Организаторы самых громких и ярких мероприятий рассказали, что готовят для екатеринбуржцев и гостей города.

«В прошлом году нормального лета, по большому счету, не было — из-за пандемии не состоялась масса замечательных мероприятий, которыми Екатеринбург может гордиться, и на которых мы получаем удовольствие: танцуем, поем, общаемся вместе с прекрасными артистами. Мы верим, что лето 2021 г. будет полноценным», — говорит Даниил Макеранец, соучредитель Be Brand, продюсер массовых мероприятий.

Представители ивент-индустрии — о планах на лето 2021:

Денис Корнеевский, программный директор Ельцин Центра:

— Ельцин Центр открылся в сентябре прошлого года после четырех месяцев пребывания в состоянии анабиоза. Первую большую массовую программу мы провели 15 мая в рамках Ночи музеев. В ноябре 2020 г. по понятным причинам не состоялся традиционный фестиваль «Слова и музыка свободы». Он пройдет 12 июня в День России.

Мы работаем в строгом соответствии с действующим законодательством, соблюдаем меры, предписанные Роспотребнадзором (социальная дистанцию, ношение СИЗ и пр.).

Евгений Горенбург, генеральный продюсер фестиваля Ural Music Night:

— В 2020 г. «Ночь музыки» состоялась, и мы стали самым крупным музыкальным фестивалем в мире. Мы планируем делать его больше, лучше и интереснее. Например, в этом году вместе с Екатеринбургским академическим театром оперы и балета поставим «Травиату» Джузеппе Верди на главной площади города. Безусловно, это вызов. Надеюсь, мы с ним справимся.

Площадку около Почтамта отдадим Свердловскому рок-клубу. В районе Свердловской киностудии планируем сформировать креативный кластер из несколько площадок, на которых будет выступать талантливая молодежь.

В пространстве у ККТ «Космос» будут представлены народы России. В частности, там выступит ансамбль из Чечни и казаки.

Фестиваль Ural Music Night — 2021 пройдет в Екатеринбурге 25 июня. Будет больше 100 площадок. Надеюсь, что «Ночь музыки» пройдет хорошо.

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Мария Абдрахимова, исполнительный директор Be Brand Advent, руководитель НАОМ-Урал:

— Планов на лето громадье. Мы в Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий видим, что рынок настроен очень оптимистично. Мы готовим массу уличных мероприятий, фестивалей, маленьких и больших корпоративов. Все настроены на то, что лето в Екатеринбурге будет.

Мария Зашляпина, организатор Венского фестиваля музыкальных фильмов:

— Я очень жду увеличения количества разрешенных посадочных мест. Верим, что фестиваль состоится в запланированные сроки — с 1 по 24 июля. Мы готовимся: отсмотрели фильмы, запросили лицензии. На открытии, как всегда, будет живой концерт. Хочу, чтобы лето было нормальным, ярким, насыщенным и теплым.

Екатерина Шихова, организатор фестиваля sandarina.festival, руководитель проекта ESTORY («Гринвич»), руководитель Dream Team, руководитель комитета по мероприятиям АКАР-Урал.

— Мы проведем шоппинг-фестиваль Sandarina, на который приедут дизайнеры со всей страны. Будут партнерские фестивали на площадке ТЦ «МЕГА» и фестиваль еды «Гастроном». Надеюсь, этим летом мы сможем провести масштабные мероприятия, организовать «движуху» и повеселиться, разумеется, с соблюдением мер безопасности.

Денис Секкер, коммерческий директор «Екатеринбург-Экспо»:

— Мы смотрим в 2021 г. с оптимизмом, запускаем деловые и развлекательные проекты. В «Екатеринбург-Экспо» проходят выставки, корпоративные мероприятия, в план активно встают концерты.

Мы готовим и собственные проекты, такие как фестиваль пива «Рыба Дичь». 19 июня на нашей площадке пройдет игра команд Высшей лиги КВН. Ее проведет сам Александр Масляков. Первый канал будет снимать мероприятие.

Очень важно, чтобы люди вели себя осознанно: берегли себя и друг друга, соблюдали предписанные меры безопасности — они минимальные и несложные. Тогда мы будем здоровы, и проведем это лето и следующее лучше, чем в 2020 г., — подчеркивает Мария Абдрахимова.

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Текст написан на основе видео-интервью организаторов крупнейших массовых мероприятий в Екатеринбурге, подготовленного под эгидой Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий.

Фото в тексте: Национальная Ассоциация Организаторов Мероприятий.