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Стало известно, что построят на месте ПРОМЭКТа. Эскизы

Стало известно, что построят на месте ПРОМЭКТа. Эскизы
Иллюстрация: Корпорация "Маяк"

Корпорация «Маяк» в ближайшее время начнет строительство многофункционального комплекса в центре Екатеринбурга. Ранее на этом месте располагалось здание, за которое бились общественники.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Корпорация «Маяк» построит в центре Екатеринбурга на ул. Декабристов, 20 многофункциональный комплекс. На этом месте находилось здание бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТа), в конце 2020 г. оно было снесено. Застройщик планировал возвести на этой территории 25-этажные здания, но эта концепция вызвала бурное негодование. Глава регионального минстроя Михаил Волков заявил о том, что «Маяку» придется скорректировать свои планы по застройке этой территории. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) высказала опасения: если вместо бывшего колледжа построить жилые высотки, это помешает работе телевышки, которая находится неподалеку.

В результате планы были скорректированы, этажность снижена. Новую концепцию разработало архитектурное бюро Тимура Абдуллаева Archinform.

Рендеры проекта

Как сообщили DK.RU в корпорации «Маяк», на ул. Декабристов планируется построить три дома: два высотой в 17 этажей, один — 11 этажей общей площадью 17,5 тыс. кв. м. Дома рассчитаны на 400 жителей, жилая площадь составит 16,2 тыс. кв. м, первые этажи займут коммерческие площади.

Рендеры проекта

Для нас как для архитекторов важное значение имеет работа с архитектурно-культурным контекстом. И пусть снесенное здание ПРОМЭКТ и не являлось памятником архитектуры, но память места относит нас к истории конструктивизма, и это, безусловно важный элемент культурной идентичности Екатеринбурга. Архитектура конструктивизма развивалась как эксперимент с функцией, формой и конструкцией зданий. Такие экспериментальные модели в 20-х годах прошлого века получили название «Архитектоны» и демонстрировали новые функциональные и конструктивные возможности зданий. Эту идею мы положили в основу архитектурного решения нашего проекта. Таким образом замечательная история конструктивизма в Екатеринбурге продолжилась и приобрела новое самобытное актуальное и функциональное решение, — рассказал о концепции Тимур Абдуллаев.

Рендеры проекта

Рендеры проекта: корпорация «Маяк»

Вице-президент корпорации «Маяк» Олег Мошкарев пояснил DK.RU, что на площадке заканчиваются подготовительные работы.

На стройку мы выходим в ближайшее время. Все принципиальные согласования пройдены, разрешение на строительство получено, поэтому строить мы имеем полное право. Вопрос в том, чтобы сейчас мобилизовать все ресурсы и выстраивать отношения с подрядчиками.

По его словам, новых дискуссий вокруг этого проекта не будет.

Во-первых, каждое здание в городе не обсуждается. Второе — эта локация уже переобсуждена. Все, что необходимо было обсудить, согласовать и получить, обсуждено, согласовано и получено, — сказал Олег Мошкарев.

Завершение строительства запланировано на конец 2023 г.

Напомним, ситуация вокруг здания на ул. Декабристов, 20 в конце 2020 г. стала одной из самых обсуждаемых тем в Екатеринбурге. Когда собственник начал его демонтаж, архитектор Полина Иванова и глава сообщества «Уральский хронотоп» Олег Букин забили тревогу, требовали остановить снос и добились того, что Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области включило ПРОМЭКТ в список зданий, которые могут обладать признаками объектов культурного наследия, однако таковым в итоге здание не признали.

DK.RU публиковал интервью с Мариной Сухановской, вице-президентом корпорации «Маяк», где она рассказала о своем видении ситуации. 

Автор: Анна Хлебникова
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