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«На такой ажиотаж не рассчитывали». Екатеринбуржцы пересаживаются на электросамокаты

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«На такой ажиотаж не рассчитывали». Екатеринбуржцы пересаживаются на электросамокаты
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Шерингом электросамокатов в Екатеринбурге с момента запуска воспользовались 50 тыс. человек. Организаторы сервиса фиксируют стабильный спрос на такой вид перемещения по городу.

#ЭКСПЕРИМЕНТ#ГОРОД#НОВОСТИ

50 тыс. горожан воспользовались сервисом шеринга электросамокатов Whoosh за полтора месяца с момента запуска проекта. Как рассказала IMC куратор проекта Ольга Жданович, на такой вид транспорта есть стабильный спрос, но до 50-60 самокатов находятся в ремонте:

В городе очень плохие дороги из-за бордюров и поребриков. Из-за этого у нас очень портятся колеса. К нам пришла партия из 500 новых самокатов, сейчас мы будем пробовать новый вид колес и будем надеяться, что это все повлияет на качество поездок.

По ее словам, на такой ажиотаж организаторы не рассчитывали.

Это грубое высказывание, но коронавирус сделал свое. Это было и развлечение. Но опять же, анализируя поездки, которые есть, мы понимаем, что сейчас самокаты начинают превращаться в городской транспорт на маленькое расстояние, — отмечает Ольга Жданович.

Напомним, что сервис проката электросамокатов Whoosh в Екатеринбурге запущен в конце мая в партнерстве с Ельцин Центром. Как говорится на сайте компании, самокаты работают без привязки к зарядным станциям, скутер можно взять или припарковать в местах парковок, отмеченных на карте в приложении, в том числе на четырех велопарковках возле Ельцин Центра. В ближайшее время планируется снизить стартовый взнос, который сейчас составляет 50 руб. и дальнейшее ценообразование сделать динамическим (сейчас каждая минута стоит 5 руб.) в зависимости от времени суток, в которое человек берет самокат. Меньшую оплату планируют сделать и для самокатов, у которых низкий заряд. Новвоведения заработают в конце июля.

Автор: Анна Хлебникова
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