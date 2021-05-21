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Запрет избираться причастным к экстремизму. Провал вакцинации. Главное 21 мая

Запрет избираться причастным к экстремизму. Провал вакцинации. Главное 21 мая
Иллюстрация: Сайт Сергея Собянина

Депутаты хотят запретить занимать выборные должности тем, кто поддерживал экстремистские организации — недавно такой был признан ФБК Навального. Провал вакцинации в Москве признал даже мэр Собянин.

#НОВОСТИ

Законопроект о запрете избираться причастным к экстремизму распространят на все выборы

Запрет избираться для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, могут распространить на выборы всех уровней, сообщает ТАСС. При этом причастными к экстремистским организациям будут даже те люди, которые выразили им поддержку, в том числе в интернете. Соответствующие поправки внесли ко второму чтению законопроекта, их подготовили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее внесенный в Госдуму законопроект подразумевал запрет избираться только в Госдуму. В первой редакции говорилось, не смогут быть избранными депутатами Госдумы те граждане России, которые причастны к организации, ликвидированной по решению суда, признанной в России экстремистской или террористической. Напомним, недавно в такой список попал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. 

Собянин признал провал вакцинации от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин посетовал на нежелание горожан ставить прививку от коронавируса, из-за этого процент привитых жителей столицы меньше, чем в любом другом европейском городе. По его словам, за все время в Москве прошли вакцинацию 1,3 млн человек из 12 млн жителей, и число привитых могло бы быть вдвое больше.

Мы первые в мире объявили, что начали массовую вакцинацию. И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым в разы... Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться, — сказал Собянин на встрече с активистами севера-востока Москвы, фрагмент записи встречи опубликован в блоге мэра.

Он заявил, что в Европе прививка зачастую является платной, тогда как в Москве она бесплатна. Однако на самом деле в европейских странах вакцинация от коронавируса тоже бесплатна (Собянин говорил, что прививка стоит 1,5-2 тыс. евро). 

Партнер Абрамовича покинет пост президента «Евраза»

Совладелец «Евраза» Александр Фролов покинет пост ее президента, который занимает с 2007 г., он уйдет 31 августа 2021 г., сообщила компания. Фролов останется неисполнительным членом совета директоров «Евраза». Новым президентом горно-металлургической компании станет Алексей Иванов, который сейчас работает старшим вице-президентом по коммерции и развитию бизнеса. 

Я продолжу оказывать всестороннюю поддержку компании в качестве акционера и члена Совета директоров и уверен, что ЕВРАЗ ждет блестящее будущее, — сказал Александр Фролов.

У Фролова нет планов по изменению доли в «Евразе» (ему принадлежит 9,65% голосующих акций), уход с поста президента — его личное решение, сказал представитель компании. Крупнейшим акционером «Евраза» является Роман Абрамович, его доля 28,68%, председателю совета директоров Александру Абрамову принадлежит 19,35%.

Автор: Андрей Пермяков
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