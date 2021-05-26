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Wildberries предложили место в логопарке, которого еще нет

Wildberries предложили место в логопарке, которого еще нет
Иллюстрация: realnoevremya.ru

Компания Wildberries заявила о желании открыть логистический центр в Свердловской области в 2018 г. Но за три года дело не сдвинулось с мертвой точки — подходящая площадка никак не находилась.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Wildberries хочет создать в регионе распределительный центр площадью 100 тыс. кв. м. И, несмотря на фиаско в поисках подходящей локации, пока от этой идеи не отказывается. Тем более что за 2020 г. число новых продавцов из Свердловской области на Wildberries выросло до 574 (в три раза), а объем продаж предпринимателей региона составил 4,9 млрд руб.  

Онлайн-ритейлер присматривался к территории в границах улиц Амундсена — Европейской — Цыганской. Однако сделка с владеющей землей ГК «Кортрос» не состоялась. По одной из версий, из-за отсутствия сетей и выезда на ЕКАД, по другой — из-за бюрократических сложностей, обострившиеся с приходом в мэрию Александра Высокинского в 2018 г., сообщает ЕАН.

Корпорация развития Среднего Урала предложила под распределительный центр Wildberries несколько площадок, соответствующих условиям проекта. Одна из них — логистический парк «Уральский».

Ранее DK.RU рассказал, что 14 мая стартовали общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения транспортно-логистического центра «Уральский». Против строительства логопарка выступили жители микрорайона Калиновский. Они считают, что расположенное неподалеку озеро Шарташ из-за проекта обмелеет и превратится в болото. Участок площадью 100 га, где разместится ТЛЦ «Уральский», принадлежит ООО «Екатеринбургский транспортный терминал». Партнером проекта выступает РЖД.

Собственный распредцентр в Екатеринбурге уже открыл интернет-магазин OZON. DK.RU также сообщал, что российский девелопер PNK Group построит  распределительный центр для компании Fix Price. Площадь объекта составит более 22 тыс. кв. м. ГК «Детский мир» построит под Екатеринбургом распределительный центр общей площадью 63 200 кв. м., он расположится в «PNK Парке Березовский».

Автор: Виктория Говорковская
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