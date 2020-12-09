«Детский мир» построит распределительный центр в Екатеринбурге

Складские помещения площадью 63 тыс. кв. метров построит федеральная компания PNK group. Центр расположится сможет обрабатывать 2,4 млн наименований товара.

Крупнейший в России и Казахстане розничный оператор торговли детскими товарами ГК «Детский мир» построит под Екатеринбургом распределительный центр общей площадью 63 200 кв. Партнером проекта выступит девелопер промышленных объектов PNK group, распределительный центр расположится в «PNK Парке Берёзовский». Генеральный директор ПАО «Детский мир» Мария Давыдова рассказала:

Распределительный центр в Екатеринбурге — стратегически важный для нас проект, благодаря которому мы сможем ускорить получение онлайн-заказов покупателям целого федерального округа. Открытие нового объекта поддержит общие темпы роста компании, включая онлайн-направление. Для нас также важно, что он будет построен с учетом принципов устойчивого развития в области энергоэффективности и охраны окружающей среды.

PNK group возведет объект для «Детского мира» складской объект класса энергоэффективности А+. Половину распределительного центра займет многоярусный мезонин, поэтому полы в этой части здания будут рассчитаны на повышенную нагрузку. Также в индустриальном парке расположится два 3-этажных офисных блока общей площадью порядка 3 600 кв. м.

Новый распределительный центр будет рассчитан на обработку 2,4 млн товарных наименований. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2022 г. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Управляющий фондом «ПНК Девелопмент» и инвестиционной стратегией PNK rental Дмитрий Пилевин уточнил, что PNK возводит для «Детского мира» распределительные центры в трех ключевых локациях: Москве, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Как рассказывал DK.RU, индустриальный парк в Березовском, который развивает компания PNK group, занимает порядка 16 гектаров. Он находится в 3 км от ЕКАД и в 16 км от аэропорта «Кольцово». В Свердловской области компании принадлежит еще один подобный объект — «PNK Парк Косулино» площадью 120 тыс. кв. м, расположенный в 14 км от Екатеринбурга.

Директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко отметил, что многие ритейлеры за 2020 г. переориентировались на онлайн-торговлю, так что им в большом объеме требуются складские помещения:

В 2020 г. заметно ускорился переход многих федеральных и региональных ритейлеров на онлайн-торговлю, им требуется наращивать обороты продаж и расширить объемы складской недвижимости. Мы прогнозируем, что в следующем году присутствие крупных игроков на региональных рынках складской недвижимости будет расширяться. Что касается ГК «Детский мир», мы полностью поддерживаем принятое решение о строительстве нового объекта на Урале.

Как сообщал DK.RU, федеральные ритейлеры активно строят распределительные центры в Екатеринбурге. В 2019 г. стало известно, что российский гигант e-commerce Wildberries откроет распределительно-логистический центр площадью 100 000 кв. м. Ранее собственный распредцентр в Екатеринбурге открыл интернет-магазин OZON. DK.RU также сообщал, что российский девелопер PNK Group построит распределительный центр для компании Fix Price. Площадь объекта составит более 22 тыс. кв. м . Кроме того, в «PNK Парк Косулино» расположены распределительные центры ведущих российских и международных ритейлеров: X5 Retail Group, Auchan, и «Лента».