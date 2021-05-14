«Шарташ станет болотом!». В Екатеринбурге начались слушания по проекту спорного логопарка

Жители микрорайона Калиновский уверены: из-за строительства ТЛЦ «Уральский» озеро обмелеет. Глава города пообещал жесткий контроль за проектом. А инвестор уже вырубает деревья на участке.

14 мая стартовали общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения транспортно-логистического центра «Уральский». Согласно постановлению главы Екатеринбурга Алексея Орлова, планировка затронет пять земельных участков. Будут проложены железнодорожные пути и построены объекты инженерной инфраструктуры.

Против строительства логопарка выступили жители микрорайона Калиновский. Они считают, что расположенное неподалеку озеро Шарташ из-за проекта обмелеет и превратится в болото.

Озеро связано с грунтовыми водами ближайших болот Калиновского, Шиловского, Чистовского, Шарташского. Строительство промзоны потребует мелиорации (осушения) земель, что приведет к экологической катастрофе», — рассказала Надежда Глухарева, председатель инициативной группы, выступающей против стройки логопарка (цитата по znak.com).

Участок площадью 100 га, где разместится ТЛЦ «Уральский», принадлежит ООО «Екатеринбургский транспортный терминал». Гендиректор компании Сергей Кирсанов на совещании с замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексеем Бубновым заявил, что проект реализуется в формате «Зеленая логистика». Он предусматривает продвижение экологически чистого железнодорожного транспорта и современных логистических технологий, ускоряющих товародвижение и исключающих риски неблагоприятного влияния на жителей прилегающих территорий.

Он также отметил, что на территории ТЛЦ «Уральский» не будут размещены производственные или опасные промышленные объекты и не будут храниться опасные грузы и вещества.

Будет жесткий контроль за соблюдением (реализации проекта). Сейчас работы начаты в рамках разрешительных документов. Никто там ничего не нарушает, коллеги разбирались. Мы за этим процессом следим. По заявке инвестора здесь планируется создание крупного инфраструктурного проекта, который не предполагает каких-то вредных производств, — прокомментировал конфликт вокруг стройки Алексей Орлов (цитата по e1.ru).

Партнером проекта выступает РЖД.

В конце марта на площадке начали вырубать деревья.

Жители Калиновского создали петицию на change.org «Требуем остановить строительство промзоны рядом с озером Шарташ!». Ее уже подписали 40 695 человек.

Общественные обсуждения проекта логопарка продлятся до 15 июня. С информацией по нему можно будет ознакомиться с 21 мая. Принимать замечания и предложения будут с 21 мая по 4 июня.

Ранее DK.RU писал, что до конца текущего года минэкономики и территориального развития региона должно сформировать технико-экономические обоснования инвестиционных проектов по созданию ТЛЦ «Уральский» и ТЛЦ «Екатеринбург».

Последний будет реализован в формате грузового хаба в районе села Большое Седельниково. Проект включает транспортную инфраструктуру, логистическо-распределительную и сервисную.

Такой формат предусматривает предоставление клиентам полного комплекса логистических услуг: от непосредственно перевозки, сборки, упаковки, маркировки, консолидации и деконсолидации, погрузки и разгрузки до доставки продукции «до двери», — пояснили агентству JustMedia.ru авторы проекта.

Планируется, что станция в Большом Седельниково будет крупнейшей в России грузовой железнодорожной станцией, в народе ее уже прозвали «грузовой деревней». По оценкам экспертов СвЖД, грузооборот этого центра к 2030 г. составит 6,1 млн тонн в год, а к 2035 г. — 10 млн тонн.

В последние годы федеральные ритейлеры активно строят распределительные центры в Екатеринбурге. В 2019 г. стало известно, что российский гигант e-commerce Wildberries откроет распределительно-логистический центр площадью 100 000 кв. м. Ранее собственный распредцентр в Екатеринбурге открыл интернет-магазин OZON. DK.RU также сообщал, что российский девелопер PNK Group построит распределительный центр для компании Fix Price. Площадь объекта составит более 22 тыс. кв. м. ГК «Детский мир» построит под Екатеринбургом распределительный центр общей площадью 63 200 кв. м., он расположится в «PNK Парке Березовский».