Новым директором ЦПКиО в Екатеринбурге может стать экс-глава МФЦ

Стало известно, кто сменит Екатерину Кейльман, которая уволилась с поста руководителя парка после полутора лет работы. Ожидалось, что новый руководитель будет из сферы культуры.

Пост руководителя ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге может занять Наталья Змеева, экс-глава МФЦ в Свердловской области. Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники в городской мэрии. В частности, отмечается, что кандидатур было пять и ожидалось, что новый руководитель будет из сферы культуры.

Наталья Змеева занимала пост директора свердловского МФЦ с 2017 г. В сентябре 2020 г. стало известно, что с ней решили не продлевать контракт. Более 350 сотрудников подписали коллективное обращение к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой не отправлять в отставку директора учреждения, однако решение об увольнении было принято, писал DK.RU.

Екатерина Кейльман возглавляла екатеринбургский ЦПКиО с 2019 г. Она решила уволиться из парка с 1 июня. Свое решение покинуть этот пост она объяснила постоянным давлением и стрессом, а также меняющейся позицией мэрии по поводу ее работы. Екатерина Кейльман также говорила, что предложила кандидатуру на замену, но услышана не была.