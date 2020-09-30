Сеть МФЦ в Свердловской области возглавила советник вице-губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил новым директором регионального МФЦ Анастасию Девятых.

Анастасии Девятых 29 лет, она считается человеком вице-губернатора. Ранее она занимала пост заместителя начальника отдела развития электронного правительства департамента информатизации и связи и была советницей Олега Чемезова, который курирует направление цифровизации и развитие МФЦ.

В подчинении Анастасии Девятых будет находиться 125 МФЦ в разных городах области.

Предыдущим директором свердловского МФЦ была Наталья Змеева, которая занимала пост с 2017 г. В сентябре этого года стало известно, что с ней решили не продлевать контракт. Более 350 сотрудников подписали коллективное обращение к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой не отправлять в отставку директора учреждения, однако решение об увольнении было принято.

Свердловским вице-губернатором тюменец Олег Чемезов стал в конце марта 2019 г., он занялся вопросами территориального развития и цифровизации, сообщал DK.RU. Чемезов рассказывал, как цифровизация должна изменить жизнь в Свердловской области: