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Сеть МФЦ в Свердловской области возглавила советник вице-губернатора

Сеть МФЦ в Свердловской области возглавила советник вице-губернатора
Иллюстрация: МФЦ во ВКонтакте

Сотрудники отделений просили не увольнять предыдущего директора, тем не менее, решение было принято. С 2019 г. развитие МФЦ в регионе курирует Олег Чемезов, теперь сеть возглавит его подчиненная.

#НАЗНАЧЕНИЯ#МНЕНИЯ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил новым директором регионального МФЦ Анастасию Девятых.

Анастасии Девятых 29 лет, она считается человеком вице-губернатора. Ранее она занимала пост заместителя начальника отдела развития электронного правительства департамента информатизации и связи и была советницей Олега Чемезова, который курирует направление цифровизации и развитие МФЦ.

В подчинении Анастасии Девятых будет находиться 125 МФЦ в разных городах области.

Предыдущим директором свердловского МФЦ была Наталья Змеева, которая занимала пост с 2017 г. В сентябре этого года стало известно, что с ней решили не продлевать контракт. Более 350 сотрудников подписали коллективное обращение к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой не отправлять в отставку директора учреждения, однако решение об увольнении было принято.

Свердловским вице-губернатором тюменец Олег Чемезов стал в конце марта 2019 г., он занялся вопросами территориального развития и цифровизации, сообщал DK.RU. Чемезов рассказывал, как цифровизация должна изменить жизнь в Свердловской области:

Жизнь станет комфортнее: например, прежде чем пойти в поликлинику, вы сможете через свой гаджет увидеть, какая там сейчас обстановка с очередями. Перед выходом на автобусную остановку сможете отследить, где сейчас едет автобус. В МФЦ вам не нужно будет брать талон в электронной очереди — система позволит записаться на определенное время в конкретное окно. В школах можно будет запускать систему отопления в нужный момент — чтобы к приходу учеников батареи нагрелись, а в остальное время, когда в школе никого нет, температура была пониженная.

Автор: Екатерина Тарханова
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