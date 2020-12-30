Убивают чаще, чем в Мексике и Бразилии. Варламов составил список самых опасных городов РФ

Блогер Илья Варламов назвал города с самыми высокими показателями преступности. Это те места страны, где прекрасно чувствуют себя экстремисты, а людей часто убивают на улице. Москва тоже в списке.

Известный российский блогер Илья Варламов составил топ-10 самых опасных городов России в 2020 году. Видео с описанием этих мест опубликовано на Youtube-канале блогера.

На последнем месте в списке оказалась Москва. В столице, уверен Варламов, каждую минуту пытаются кого-то убить, самые опасные места — рынки и вокзалы. На девятом месте Санкт Петербург, также в последней пятерке рейтинга Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Шахты Ростовской области.

Пятое место в списке у Челябинска, затем следуют Благовещенск и Улан-Удэ (где, по словам Варламова, очень популярно запрещенное в России экстремистское движение «АУЕ»). Количество убийств в столице Бурятии, заявил блогер, в 2019 году в три раза превысило средний показатель по стране. При этом результаты 2019-го года в Улан-Удэ превысили уже в ноябре 2020-го.

На втором месте рейтинга оказался Магадан. Количество убийств в населенном пункте, согласно приведенной статистике, превышает средний показатель по стране в пять раз.

Первое место у столицы республики Тыва, города Кызыла. На 100 тысяч жителей там приходится 35 убийств. Это самый большой показатель по стране, который превышает среднее число подобных преступлений в Мексике и Бразилии, которые считаются одними из опаснейших стран в мире.

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