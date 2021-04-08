Алексей Орлов: «Буду заниматься ремонтом дорог и проводить экскурсии»

Глава Екатеринбурга после двух месяцев работы в новой должности собрал журналистов на большую пресс-конференцию. Самое важное из выступления градоначальника — в материале DK.RU.

Алексей Орлов возглавил администрацию Екатеринбурга в конце 2020 г. Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев произвел рокировку: Александра Высокинского, который до этого занимал пост мэра, забрал в правительство области, а Алексей Орлов, работавший вице-губернатором, перешел на службу в мэрию. В феврале конкурсная комиссия, рассмотрев программы более чем десятка кандидатов, рекомендовала Орлова гордуме как наиболее подходящего кандидата на пост мэра. Депутаты этот вариант утвердили. В итоге Алексей Орлов утратил приставку «временно исполняющий обязанности» и стал полноправным мэром.

8 апреля глава города провел большую пресс-конференцию, рассказав об итогах зимней уборки города, о новых дорогах, трамвае в Академическом и массовых городских мероприятиях. Также мэр ответил на вопросы о строительстве в зеленых зонах города, комплексном развитии территорий, наследии Универсиады и прокомментировал слухи о скором переходе губернатора Куйвашева на работу в Москву.

О социально-экономических показателях

— 2020 год для Екатеринбурга, как, впрочем, и всего мира, был непростым. Однако мы закончили его с неплохими показателями. Ввод жилья составил 1,285 млн кв. м — это чуть меньше, чем в 2019-м. Средняя зарплата в городе — около 58 тыс. руб., что очень неплохо. Оборот крупных и средних организаций Екатеринбурга даже увеличился по сравнению с 2019-м — на 13,7%: он составил 2,283 трлн руб. Оборот розничной торговли по полному кругу по итогам 2020 г. оценивается на уровне 850 млрд руб.

В 2021 г. рост по отраслям продолжился. По нашим подсчетам, уже в третьем квартале текущего года мы достигнем докризисных показателей, а дальше будет движение только вверх.

О перестановках в администрации города

Сегодня на заседании гордумы депутаты утвердили ту структуру администрации города, которую я предложил ранее. Завтра будет опубликован официальный документ. Теперь структура администрации соответствует областному законодательству. Кроме того, мы оптимизировали ее в соответствии с целями и задачами той программы, которую я представлял конкурсной комиссии при выборах в мэры.

Конечно, будут кадровые перестановки. Кто и чем займется — такие решения будут приниматься позже, на основании компетенций кандидатов. Пока могу сказать, что [вице-мэр по строительству] Алексей Бирюлин перейдет на работу в правительство Свердловской области. Кто будет назначен на его место, пока точно не могу сказать. Это одно из самых важных направлений, Екатеринбург активно строится, развивается… Когда проведу консультации, тогда и смогу назвать имя.

О зимней уборке города и нынешней грязи

Было много нареканий по поводу зимней уборки города. Оправдываться не буду — ошибки действительно были. Но надо учесть, что зима для Урала была нехарактерной — и по уровню осадков, и по температурам. Снег падал при сильном минусе, заготовленные реагенты не справились с этой задачей. Но мы поводим работу над ошибками — обсуждаем проблему в том числе с поставщиком нашего главного реагента — «Бионорда».

Отдельно отмечу, что, как я и заявлял зимой, парк дорожно-уборочной техники в городском хозяйстве сильно устарел, более 70% машин изношено, они низкоэффективны. В связи с этим мы уже согласовали с губернатором выделение дополнительных средств: к следующему сезону закупим 100 единиц новой техники. Причем круглогодичного использования.

Произошли изменения и в плане контроля за уборкой города. Теперь это делается в ежедневном режиме. Результаты есть — в центре города сегодня чисто. Однако на окраинах, и я лично в этом убедился, грязь есть. Надеюсь, в ближайшее время все это будет убрано.

С 15 апреля большую часть нашего уборочного автопарка переоборудуют на работу в летний период. Хотя часть техники останется с текущей оснасткой — на случай непредвиденных погодных сюрпризов, которые на Урале не редкость.

Я сделал и еще один вывод по результатам этого сезона: необходимо укреплять институт квартальных. Им нужны реальные полномочия. Потому что значительная часть нареканий касается дворовых территорий, а это — зона ответственности УК. Квартальные могли бы здорово помочь, будь у них соответствующие полномочия. Будем заниматься этим, в том числе на федеральном уровне.

О ремонте дорог и бракоделах

С 1 мая начинается сезон автодорожных ремонтов. В этом году мы должны отремонтировать 45 участков общей протяженностью 42 км. Работы предстоит много, и, чтобы свести к минимуму неудобства для граждан, я принял решение изменить систему согласования дорожных работ.

Теперь все работы, которые требуют перекрытия движения, будут наноситься на единую карту и разводиться по времени. Это уменьшит пробки и заторы. Кроме того, мы тщательно будем следить за тем, чтобы сетевики вели свои работы до того, как дорожники положат новое покрытие. Потому что бывали случаи, когда коммунальные службы раскапывали только что уложенный асфальт. Это, конечно, вопиюще. Мы постараемся впредь такого не допустить, конечно, если речь идет о плановом ремонте, а не об аварийных ситуациях.

Гарантийный ремонт дорог — еще одна тема для разговора. Могу точно сказать, что с подрядчиков мы будем спрашивать по всей строгости, будем следить, чтобы гарантийные обязательства выполнялись, чтобы те работы, которые были выполнены за счет бюджета, делались качественно. Контроль по этому вопросу ужесточается, более того, я сам лично буду этим заниматься — так что можете быть спокойны, бракоделы не останутся безнаказанными.

О трамвае в Академический и общественном транспорте

В этом году, наверное, в июле, мы приступим к долгожданному проекту — строительству трамвайной ветки в Академический. Пока конкурс не проведен, кто конкретно будет вести работы, еще не определено, но документы готовятся. В планах сдать проект в 2024 г., однако мы приложим все усилия, чтобы к юбилею города в 2023 г. первые трамваи в новый район города уже пошли.

Возможно, этот проект будет выполняться в рамках концессии. О передаче городского транспорта в концессию говорится давно. По электротранспорту это, пожалуй, единственный вариант. Парк трамваев и троллейбусов устарел, многим машинам далеко за 30. Своими силами муниципалитет не осилит обновление. Поэтому сейчас смотрим разные варианты концессии. Но кто конкретно этим будет заниматься — станет ясно позднее. Все определит конкурс.

По автобусному парку у нас ситуация получше: он периодически обновляется. В сентябре на маршруты выйдут 60 новых автобусов.

Что касается повышения платы за проезд, могу точно сказать, что в этом году все будет по-прежнему. Никаких повышений не планируется.

О второй ветке метро

Обещать, что в ближайшие 3-5 лет в Екатеринбурге появятся новые станции метро, я не могу. Но сворачивать работы в этом направлении мы не намерены. 160 млн руб. получили в прошлом году на работы — еще не проектные, а предпроектные. Деньги пойдут на технико-экономическое обоснование. Также в ближайшее время у меня будут встречи с главой московского метрополитена: они расскажут о новых технологиях, об их стоимости — посмотрим, возможно ли их применение у нас.

Кроме того, в работе проект городской электрички. Мы обсуждаем это с главой Свердловской железной дороги — это еще один возможный вид транспорта. Но что и когда будет реализовано, какой проект и в какие сроки, сейчас сказать сложно — все будет зависеть от денег. А с ними у нас, сами знаете, из-за пандемии ситуация не очень.

О парках Екатеринбурга

В Екатеринбурге, к сожалению, не так много зеленых зон. Поэтому каждая из них несомненно должна быть открыта для горожан. Недавно возникла конфликтная ситуация между жителями города и руководством Университета путей сообщения. В парке, который долгое время был одним из люмимых мест для прогулок жителей Заречного микрорайона, вдруг появился забор. Я сейчас серьёзно занимаюсь этим вопросом. В ближайшее время состоится моя встреча с начальником СВЖД и руководством Федерального агентства железнодорожного транспорта — у них есть права на эту территорию. Для меня в приоритете — сохранить парк доступным для отдыха горожан, при этом сделать его более комфортным. Это тем более важно, что парк УрГУПС — по сути, часть набережной, а у нас большие планы на ее благоустройство. Думаю, что до конца апреля все переговоры будут проведены и в итоге эта территория будет сохранена и станет украшением набережной Исети.

Еще одна зеленая территория города — Центральный парк культуры и отыха им. Маяковского — сейчас находится в удручающем состоянии. Я буквально вчера там был, посмотрел, послушал руководство парка.

Да, за последние полтора года там многое изменилось — в лучшую сторону. Открылся круглогодичный ресторан — и, отмечу, очень неплохой. Но этого, конечно, мало. Сейчас иметь в центре города такую неухоженную территорию просто стыдно. Мы будем заниматься этим вопросом.

Надо продумать зонирование, надо привлекать инвестиции из внебюджетных источников, здесь долны появиться аттракционы мирового уровня. Очень бы хотелось привести ЦПКиО в порядок к юбилею города — чтобы парк привлекал к себе и жителей Екатеринбурга и его гостей.

Ранее на DK.RU: Екатерина Кейльман: «Пока я в состоянии держать удар»

Об Универсиаде и ее плюсах для города

Вы, наверное, сами помните, какой был скепсис по поводу проведения в Екатеринбурге матчей Чемпоината мира в 2018 г. Но в итоге город получил массу плюсов: отличные стадионы, обновленные фасады, ремонт улично-дорожной сети. Но главное — мы получили какую-то известность в мировой среде.

Если говорить об Универсиаде, уверен, что эффект будет намного выше. Мероприятие идет две недели, на это время к нам съедется огромное число спортсменов, молодых ребят из разных стран. Мы получим новые спортивные объекты, которые в дальнейшем можно использовать для проведения международных соревнований высокого уровня. В том числе совсем новые, которых раньше не было. Например, Дворец водных видов спорта. Тем более что Универсиада будет проходить не в рамках одного объекта. Мы можем обновить стадион «Калининец», у нас появятся дворец самбо, дзюдо, Академия тенниса.

Я уж не говорю о том, что в итоге город получит новый микрорайон — Новокольцовский, а университет — современные общежития и корпуса для занятий. Прибавьте к этому отремонтированные фасады, снос ветхого жилья по гостевым маршрутам, ремонт дорог — я в Универсиаде вижу только плюсы. Такие события помогают развивать территорию.

У нас много знаковых уже вещей. Например, Иннопром. Мероприятие уже стало брендом, который распространяется в другие страны.

Мы приняли решение, что основная выставка будет проходить в Екатеринбурге, но несколько раз в год мероприятия под этим брендом будут проводиться и в других странах. На днях мы вернулись с Иннопрома в Ташкенте. Осенью Иннопром должен пройти в Джакарте — это совсем дальнее зарубежье, Индонезия. Ну, а в июле основной Иннопром пройдет у нас. Надеюсь, что ограничения к тому моменту будут сняты или останутся совсем минимальные. И событие пройдет в традиционном офлайновом формате.

Отмечу, что также офлайн мы намерены провести ближайшие праздники — День Победы, парад. План мероприйтий уже составлен. Ночь музыки в конце июня — еще одно культурное событие, которое уже стало брендом города, привлекает сюда людей. Мы будем поддерживать такие события.

О переходе губернатора на работу в Москву и массовых мероприятиях

Наверное, это неизбежно: о публичных персонах постоянно ходят какие-то слухи. О губернаторе говорят, что он поедет в Москву. О себе тоже что-то такое слышал. Могу сказать, что мы с губернатором постоянно на связи, мы много и часто обсуждаем развитие Екатеринбурга. У нас много планов, есть четкие перспективы. И пока Евгений Владимирович покидать Свердловскую область не намерен.

О Екатеринбурге на банкнотах и желании стать экскурсоводом

Недвано Центробанк объявил, что Екатеринбург должен появиться на банкнотах в 5000 руб. Пока не могу сказать, что это будет за объект — тут главное слово за Центробанком. Но в своем инстаграм я провел опрос: какой знаковый объект жители хотели бы там видеть. Не знаю, примут ли мнение горожан во внимание, когда будут выбриать объект, — поговорю об этом на встрече с главой Уральского ЦБ.

Тогда же речь зашла об еще одной идее — проводить экскурсии в башне городской администрации. И знаете, многие коллеги мои поддержали эту идею. Сейчас думаем, как это устроить.

Наверное, первую экскурсию проведем для ребят — победителей конкурса рисунков к Дню Победы. Я сам хочу выступить в роли гида. Я уже готовлюсь, читаю историю. Мне было бы интересно рассказать обо всем. что связано с башней, и увидеть реакцию. Ну, а дальше будем смотреть, как отладить процесс. Понятно, что каждый день такие экскурсии проводить не будешь: все же мы здесь работаем.