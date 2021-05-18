Крупнейший после «Гринвича» ТРЦ в Екатеринбурге откроется в июне

Veer Mall планировали запустить в конце 2020 г., потом в апреле текущего. Какие бренды «поехали» на Уралмаш, и создала ли УГМК «пространство нового уровня», как хотела, выяснится через две недели.

Торгово-развлекательный центр Veer Mall откроется 1 июня. Он расположен на выезде из города в сторону Верхней Пышмы. По площади (167 тыс. кв. м.) он обгоняет ТЦ «Мега» и «Радуга-парк», но уступает «Гринвичу» (265 тыс. кв. м.).

Проект ТРЦ для УГМК разработала архитектурная фирма «Алкута». Компания намеревалась создать «пространство нового уровня: открытого, светлого и проницаемого». Главные фишки нового комплекса — огромная крыша и фасад из стекла.

В первую очередь новый ТРЦ строился, чтобы закрыть потребность жителей «Изумрудного бора». Это новый микрорайон из 13 кварталов, где компания «УГМК-Застройщик» намерена возвести 700 тыс. кв. м жилья. Однако собственники комплекса рассчитывают, что в Veer Mall потянутся и покупатели из Верхней Пышмы, Среднеуральска и Березовского.

Ранее DK.RU сообщал, что в Veer Mall будут бутики Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay, Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, «Л'Этуаль», «Снежная Королева», «Глория Джинс», «Спортмастер», «Остин», Uniqlo. На первом этаже на площади в 5 тыс. кв. м. расположится гипермаркет Spar.

Наполнение досуговой зоны — семизальный «Мягкий кинотеатр» IMAX и семейный парк развлечений площадью в 3 тыс. кв. м. с многоуровневыми аттракционами 14-метровой высоты.

Известно, что компания УГМК инвестировала в три проекта — трамвайная линия, торговый центр и жилой район «Изумрудный бор» — более 46 млрд руб.