Вместо Spar будет «Пятерочка» — рокировки в ритейле

Компания из Челябинска, представляющая сеть Spar в Екатеринбурге, окончательно закрыла один из двух магазинов. Но планирует перезапустить его в новом торговом центре.

Первый магазин нидерландской сети супермаркетов Spar появился в Екатеринбурге в 2019 г. в Victory mall на ул. Победы. Его открыла по франшизе челябинская компания ООО «Молл». В 2020 г. она запустила в торговой галерее на Радищева, напротив клубного дома «Тихвин», его премиальную версию — Spar Gourmet.

«Молл» планировал создать в городе сеть Spar из восьми точек. Но этой зимой Spar в Victory mall закрылся «на реконструкцию». И больше не открылся. Представители компании пояснили, что на Уралмаше супермаркет не прижился из-за низкой проходимости. На его месте будет «Пятерочка».

Впрочем, челябинцы не собираются покидать не только Екатеринбург, но и Уралмаш. Новый гипермаркет Spar появится в мае в торговом центре Veer Mall (строится на проспекте Космонавтов, 108). Этот адрес обозначен на сайте сети в разделе «Готовятся к открытию». Кроме того, компания открывает супермаркет Spar в Первоуральске.

Напомним, что ТРЦ «Veer Mall» строит УГМК. Он станет крупнейшим в Екатеринбурге после «Гринвича». Известно, что среди арендаторов торгового центра уже значатся Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay, Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, «Л'Этуаль», «Снежная Королева», «Глория Джинс», «Спортмастер», «Остин», Uniqlo.

Потребность в большом ТЦ в этой части Екатеринбурга действительно есть — компания «УГМК-Застройщик» реализует здесь масштабный проект жилого микрорайона «Изумрудный бор». Под него отведено более 40 га. Он будет состоять из 13 кварталов, где компания построит 700 тыс. кв. м жилья.

Как писал DK.RU, впервые о грандиозных планах по развитию севера Екатеринбурга УГМК рассказал в 2018 г., анонсировав возведение жилого района, строительство ТРЦ и трамвайной ветки, которая свяжет Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Общий объем инвестиций в три этих проекта оценивали в 46 млрд руб.